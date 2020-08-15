لهذا السب.. دراسة تحذر من خطورة الإكثار من تناول الأرز

السبت 15 أغسطس 2020

يعتبر الأرز هو الغذاء الأساسي في دول مختلفة من العالم ويعتمد عليه الملايين من الناس في البلدان النامية في طعامهم بشكل أساسي، ويشكل في أغلبها طبقا رئيسيا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد علماء أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بسبب احتوائه على مستويات منخفضة من الزرنيخ الطبيعي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ورجحت دراسة أن نحو 25% من مستهلكي الأرز في بريطانيا، معرضون لمخاطر كبيرة، حيث يواجهون خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأوضحت الدراسة أن المادة الكيميائية تتجمع بشكل طبيعي في المحصول، والتي ارتبطت كثيراً بأمراض مثل السرطان المرتبط بالنظام الغذائي وأمراض الكبد، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الزرنيخ في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.

ويقول البروفيسور ديفيد بولي من جامعة مانشستر، المشارك في الدراسة: إن "25 في المئة من مستهلكي الأرز في إنجلترا وويلز قد يكونون معرضين بشكل أكبر لخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ".

ويقترح فريق الباحثين تناول أنواع مختلفة من الأرز تحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ مثل الأرز البسمتي، معتبرين أن الأرز خيارا صحيا مناسبا، إلى جانب تناول مجموعة متنوعة متوازنة من المواد الغذائية الأساسية.