تورم القدمين في الصيف.. الأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبيرة أطباء مستشفى "MEDSI" الخاص بموسكو إنه وفقاً للإحصائيات الرسمية يعاني خُمس سكان المدن الكبيرة من تورم القدمين خلال فصل الصيف ما يسبب الألم وعدم الراحة.

وأوضحت شابوفالينكو أن الوذمة "التورم" تحدث نتيجة تجمع السوائل الزائدة في الفراغات بين الخلايا، وقد تكون من أعراض أمراض مختلفة مثل الدوالي وأمراض القلب واضطراب في عمل الكلى، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضافت أن ارتفاع درجة حرارة الهواء في الصيف يؤدي إلى زيادة العبء على القلب، ويرتفع مستوى ضغط الدم، وينخفض توتر الأوردة، ما يؤدي إلى توغل السوائل في الفراغ بين الخلايا.

ولفتت إلى أن نظام الشرب يلعب دوراً مهماً في هذه المسألة، لأن زيادة كمية السوائل ونقصها يمكن أن يسبب الوذمة، لذلك يجب شرب الماء بصورة صحيحة.

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ونصحت شابوفالينكو بالامتناع عن شرب المياه الغازية المحلاة في الجو الحار، وعدم الإفراط بتناول الشاي والقهوة، والاكتفاء بشرب الكمية اللازمة من الماء 1.5-2 لتر في اليوم.

وأشارت إلى أن الأحذية ذات الكعب العالي تسبب الوذمة، حتى إذا كانت الحالة الصحية للشخص جيدة جداً، كما أن الوزن الزائد يزيد الثقل على القدمين، ما يسبب تورمها.

وقالت إنه إذا كان سبب الوذمة "قصور مزمن في أوردة الأطراف السفلى"، فمن الضروري استخدام أدوية منشطة للأوردة، لتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية.

وأكدت أنه يُفضل أن تحتوي هذه الأدوية في تركيبها على مستخلص العلقة، أو كستناء الحصان (كستناء الجبل، كستنة الهند، القسطل الهندي) واسم الشجرة العلمي "Aesculus hippocastanum" وارتداء أحذية مريحة، ومنح القدمين الراحة اللازمة.