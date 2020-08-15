سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 15 أغسطس 2020

استهل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية تعاملاته اليوم السبت على ارتفاع في سوق الصرف اللبنانية الموازية (السوداء) ليتراوح بين 6900 ليرة للشراء و7200 ليرة للبيع، مقابل 6800 و6950 ليرة لكل دولار واحد أمس.

ويرى لبنانيون أن ما يحدث في أسعار الدولار من انخفاض أمر غير منطقي ومجرد مسكن حكومي لتهدئة الأوضاع بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت والتي عُرفت إعلاميا بـ"هيروشيما بيروت"، حيث أكد عشرات اللبنانيين أن انخفاض الدولار لم يؤثر على الإطلاق في أسعار السلع وعلى رأسها البنزين والخبز وأي سلعة أخرى بها مكون مستورد.

حذرت مصادر معنية بسوق الصرافة لإحدى وسائل الإعلام اللبنانية من أنّ "الصرافين يجمعون الدولارات حالياً، وربما سيسعون مستقبلاً إلى تحقيق ربح كبير فيها عبر زيادة سعرها مجدداً".

وبحسب موقع "لبنان 24" رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة، أن سعر صرف الدولار صورة مطابقة للتأرجح الحاصل على مستوى لبنان عامة، حيث تغلب الضبابية على مسار الأمور.

وتوقع أنه وعلى المدى البعيد سنصل إلى تحديد سعر صرف رسمي بنحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد.

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مصرف لبنان المركزي

أما في مصرف لبنان المركزي فثبت سعر صرف الدولار عند 1515.79 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وكان مصرف لبنان المركزي شدد في بيان شديد اللهجة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل بالوسائل الإلكترونية، بضرورة أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد من الخارج بالدولار الأمريكي، وأن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل.

سعر الدولار في البنوك

وفي البنوك سجل سعر الدولار 3850 ليرة للدولار الواحد، وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

سعر الدولار بالحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).