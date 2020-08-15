شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يتوصل إلى أول صفقة لشراء لقاح محتمل لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جميع الدول تأمين احتياجاتها من لقاح لفيروس كورونا بعقد صفقات مع الشركات التى تعمل فى هذا المجال، وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبى توصل إلى أول اتفاق له لشراء لقاح محتمل ضد COVID-19 بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews الاتفاق الذى أبرم أمس الجمعة مع شركة الأدوية استرازينيكا، سيضمن شراء 300 مليون جرعة على الأقل نيابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

ويمكن أيضًا التبرع بالمنتجات للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​أو إعادة توجيهها إلى دول أوروبية أخرى، وتم التوصل إلى اتفاق الشراء المسبق بعد أسابيع من المفاوضات معAstraZeneca ، وفقًا لستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء.

وقالت إن العمل مستمر لجلب المزيد من المرشحين إلى مجموعة لقاحات واسعة فى الاتحاد الأوروبى.

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ووصفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الاتفاقية بأنها "حجر الزاوية الأول" فى تنفيذ استراتيجية اللقاحات الخاصة بالمفوضية، والتى من شأنها تمكين الأوروبيين وشركائهم فى العالم من الحصول على اللقاحات.

يأتى إعلان الاتفاق فى أعقاب الإعلانات السابقة التي أكدت اختتام المحادثات الاستكشافية لتزويد اللقاحات مع سانوفى في 31 يوليو ومع جونسون أند جونسون في 13 أغسطس.

وكانت كيرياكيدس قد قالت فى وقت سابق إن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا قد يكون متاحًا فى نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

وأضافت أن اللقاح قد لا يحل جميع المشاكل على الفور، لكنه سيسمح بالتدريج بالعودة إلى الحياة الطبيعية طالما يتم تطعيم كتلة حرجة من المواطنين خاصة بين الفئات المعرضة للخطر.