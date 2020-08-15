شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد نجاح لقاح صينى فى إحداث استجابة مناعية قوية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن لقاح محتمل لفيروس كورونا طوره علماء صينيون أحدث استجابة مناعية قوية وآثارًا جانبية خفيفة فى اختبار المرحلة المبكرة، ووفقا لتقرير لصحيفة south china post، أعلن مؤلفو الدراسة أن نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب تظهر أن اللقاح الذى طورته شركة سينوفارم ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية كان آمنًا، لكن المرحلة الثالثة من الاختبار، التى بدأت، ستوفر المزيد من المعلومات.

Advertisements

وقالت الدراسة التى نُشرت فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية: "على الرغم من أن اللقاح المعطل قد أثار ردود فعل قوية من الأجسام المضادة، فإن ما إذا كان يمكن أن يحمى الأفراد من فيروس كورونا لا يزال غير معروف".

كانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن بدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا فى المملكة، حيث أوضحت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التى تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل نحو 6 آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهرا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، بدأت تجارب مماثلة فى الإمارات الشهر الماضى، وتمثل التجارب البشرية التى بدأت فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى منتصف يوليو.