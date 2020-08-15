شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5061 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 15 أغسطس 2020 أعلنت روسيا تسجيل 5061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 917884 إصابة وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

Advertisements وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 119 شخصا توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 15617 شخصاً. وأضاف أن 729411 شخصاً تعافوا من المرض.

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