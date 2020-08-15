المرصد: 400 مرتزق سوري في قطر للتدريب تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا المزيد

الخليج 365السبت 2020/8/15 12:24 م بتوقيت أبوظبي
اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، قطر بإيواء 400 مرتزق سوري لتدريبهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن المرصد السوري تأكيده أن تركيا خدعت مرتزقة سوريين بأن نقلهم إلى قطر سيكون لحماية دوائر حكومية هناك.
واستقبلت قطر سابقا مرتزقة سوريين قادمين من تركيا، أي أن هذه الخطوة ليست المرة الأولى، وفقاً للمرصد.
وقبل يومين تحدث تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ونقلت استخبارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 120 مرتزقاً على الأقل من فصائل "سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد" الإرهابية، وذلك من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.
ويبلغ عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 17 ألفاً و420 مرتزقاً، جميعهم سوريون بينهم 350 طفلا دون سن الـ18 عاما، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي أجنبي آخرين ليرتفع العدد لأكثر من 27 ألفاً، وفقا للمرصد نفسه.
وتستمر انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، (تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة).
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