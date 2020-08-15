مقتل رجل أعمال جزائري في تركيا.. الجثة بصندوق السيارة‎

عُثر على رجل الأعمال الجزائري محمد مكي (44 عامًا)، الذي اختفى في آخر أيام عيد الأضحى في أنطاليا جنوب غرب تركيا، ميتًا في صندوق سيارته.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، قام المواطنون الذين لاحظوا الدم يتدفق من مقصورة الأمتعة للسيارة المتوقفة في ساحة انتظار السيارات، الجمعة، بإبلاغ مركز اتصال الطوارئ بالأمر.





Advertisements

وتم إرسال فرق الشرطة والطواقم الطبية، وعند فحص السيارة عثر على جثة مكي الذي يعمل في مجال العقارات، ملفوفة في ملاءة في صندوق السيارة.

وحددت الشرطة التي فحصت جثة مكي أن هناك أكثر من 20 أثرًا لإصابات قاطعة بأدوات حادة على صدره وذراعيه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في أنطاليا لفحصها، فيما بدأت فرق مكتب مكافحة جرائم القتل في إدارة شرطة أنطاليا تحقيقًا واسع النطاق لحل قضية القتل.