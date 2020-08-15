فوائد الأيس كريم للحامل وأضراره

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 10:42 صباحاً -

الحامل والآيس كريم من الأمور التي تدخل ضمن الاهتمام بالتغذية الصحية، والحرص في اختيار أنواع الأطعمة المختلفة أثناء فترة الحمل، وقد اختلفت الأقاويل حول فوائد الآيس كريم للحامل وأضراره؛ ما بين القول إنها آمنة ومن رأى أنه لابد من وضع الشروط والاحتياطات قبل تناولها، محددين الكمية وعدد مرات التناول والنوعية أيضاً. معنا الدكتورة نهى ياسين خبيرة التغذية للحديث والتوضيح.

شروط قبل تناول الآيس كريم

لا يوجد خطر كبير لتمتنعي تماماً عن تناول الآيس كريم المفضل لديكِ، خاصة المصنوع من الحليب المبستر فهو آمن تماماً.

لكن تأكدي من شراء الآيس كريم؛ أن يكون من العلامات التجارية الموثوق بها والتي تتبع أساليب صحية.

التجميد يدمر أنواعاً مختلفة من البكتيريا، إلا أنه لا ينطبق على الليستيريا، حيث إن البكتيريا تنمو في الآيس كريم في الفريزر.

تجنبي المثلجات من الأكشاك على جانب الطريق والباعة الجائلين؛ حيث من المحتمل جداً أن تكون ملوثة.

من الأفضل أن تأخذي الآيس كريم المغطى

لأنه عادةً ما يكون نظيفاً ومخصصاً لمشترٍ واحدٍ.

يمكنكِ اختيار شراء علب الآيس كريم والتمتع به في المنزل.

يمكنكِ تحضير الآيس كريم في المنزل من الفواكه الطازجة، وهكذا تضمنين وجود فوائد.

هل من الآمن تناول الآيس كريم للحامل؟

الحامل بطبيعتها مناعتها تنخفض في فترة حملها، ومن الممكن أن تصاب بفقر الدم، أو تصاب بالعدوى الفيروسية، والاضطرابات في الجهاز الهضمي وغيرها.

لذلك فمن الواجب عليها أن تحرص على الاهتمام بصحتها بشكل أكبر، والحرص على الابتعاد عن العادات السيئة والأطعمة الضارة.

مع التركيز على كل ما هو صحي ومفيد؛ لأنّ كل ما تدخله المرأة على جسمها، يصل أيضاً إلى جنينها.

المثلجات بشكل عام آمنة للحامل شرط التأكد من أنها غير ملوثة بالبكتيريا.

التأكد من أنك لا تتعرضين للإصابة بنزلات البرد بسهولة.

احترسي إذا كان لديكِ التهاب الجيوب الأنفية، هنا يجب عليك استشارة طبيبك.

العناصر الغذائية التي تحصلين عليها مع الآيس كريم

نصف كوب من الآيس كريم يحتوي على حوالي 16 جراماً من السكر و111 سعراً حرارياً.

يقدم الآيس كريم جرعة صحية من الكالسيوم الذي يساعد على نمو العظام والأسنان لطفلك.

أضرار المثلجات للحامل

قد تشعر المرأة الحامل بارتفاع حرارتها خاصّة في أشهر الحمل الأخيرة، لذلك تلجأ لتناول العصائر الباردة والإكثار من شرب الماء، وفي بعض الأحيان تلجأ للمثلجات من دون أن تعرف مضارها، وآثارها الجانبية على صحتها وصحة الجنين. المثلجات تحتوي على العديد من المواد الحافظة والمصنعة والتي هي بالأصل عبارة عن أنواع مختلفة من البكتيريا، حيث قد تؤدّي هذه البكتيريا إلى الإجهاض، أو إلى الولادة المبكرة، وأحياناً قد تؤثّر على صحّة الطفل بعد الولادة. تناول المثلجات وخاصة غير مضمونة المصدر تؤدي إلى إصابة الحامل بالحمى، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر على صحّة الجنين، ونموّه. زيادة نسبة الدهون والسكريات في الدم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السمنة، وقد يؤثّر على صحّة القلب. زيادة السكر في الدم لدى الحامل، قد تؤدّي إلى احتباس السوائل في جسمها وانتفاخه، وذلك بسبب زيادة السائل الأمينوسي المحيط بالجنين. تحتوي بعض أنواع المثلجات على ألوان صناعية، من شأنها أن تؤدّي إلى حدوث تشوهات للجنين في بعض الحالات. إضافة إلى التهابات الحلق واللوزتين للأم.

معاناة خاصة تختلف من حامل إلى أخرى

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من الممكن أن تعاني حامل - دون الاخرى - بعد تناول المثلجات من: التهاب الحلق واللوزتين، وهنا ينصح بأن يتمّ إخراجها من الثلاجة قبل تناولها بفترة قصيرة.

بعض المثلجات تحتوي على البكتيريا الضارة والتي تصيب الإنسان ببعض الأمراض، خاصة إذا لم تكن مصنوعة من الحليب المبستر.

أو كانت تحتوي على البيض قليل الجودة، ويكون هذا في حالة تناولها من مصادر غير مضمونة.

يكون لدى الحامل تحسّس من بعض مكونات المثلجات، وخاصة اللاكتوز، لذلك ينصح بالتأكّد من محتوياتها قبل القيام بشرائها.

الإصابة بالصداع المؤقت، وهو الناتج عن ملامسة المثلجات لسقف الحلق الأمر الذي يؤدي إلى تضييق الشرايين، لفترة مؤقّتة مما يسبب الصداع.

المثلجات منعشة للغاية لكن كوني حذرة من المخاطر

تزداد فرص تعاقد بكتيريا (الليستيريا) عند تناول الآيس كريم للحامل، وهذه البكتيريا لديها القدرة على التأثير على السائل الأمينوسي والمشيمة والجنين.

بمجرد إصابتك بالعدوى، قد يؤدي ذلك إلى العديد من المضاعفات غير المرغوب فيها مثل الإجهاض، ولادة جنين ميت، وقرح الجلد، والتهاب السحايا، والتهابات الجهاز التنفسي لدى طفلك الوليد.

المفاهيم الخاطئة حول تناول الآيس كريم للحامل

خرافة أن برودة الآيس كريم يمكن أن تؤثر على دماغ طفلك ؛ لأنكِ لن تتناولي الآيس كريم طوال النهار ويومياً فلن يؤثر على جنينك.

يكفي النساء الحوامل نصف كوب أو كوب واحد من الآيس كريم بحيث لا تُعرض بطنها للبرد ؛ في الوقت الذي يصل فيه الآيس كريم إلى بطنك يكون قد ذاب تماماً بسبب درجة حرارة جسمك.

الآثار الجانبية للآيس كريم