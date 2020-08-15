كورونا حول العالم.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 21 مليونًا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين الإصابات بالفيروس حول العالم تتجاوز 21 مليونًا أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم كما أن 759411 شخصا توفوا جراء الفيروس. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 167278 حالة وفاة وخمسة ملايين و271087 حالة إصابة . Advertisements وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 105463 حالة وفاة وثلاثة ملايين و224876 حالة إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 48040حالة وفاة ومليوني و461190 حالة إصابة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15384 حالة وفاة و907758 حالة إصابة .

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