الحمى ثم السعال..ترتيب قد يساعد على تمييز أعراض كورونا عن غيره من الأمراض

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كورونا يصيب الرئتين بأضرار كبيرة
كشفت دراسة حديثة أن أعراض فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد9 قد تحدث بترتيب معين، وهو ما قد يساعد على التشخيص المبكر والعلاج، بحسب تقرير لموقع شبكة “سي بي أس” الأميركية.
وتتنوع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الحمى، والسعال الجاف، والصداع، وضيق التنفس وغيرها من الأعراض .
الباحثون، الذين أجروا الدراسة في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونشروها في دورية “فرانتير بابليك هيلث” استندت نتائجهم على فحص السجلات الطبية لأكثر من 55 ألف حالة إصابة بالفيروس في الصين.
ووجدوا أن الترتيب الأكثر حدوثا للأعراض، هو: الحمى، ثم السعال وآلام العضلات، ثم الغثيان أو القيء، ثم الإسهال.
وبالطبع ليس جميع المرضى يعانون من نفس الأعراض، لكن هذا الترتيب قد يساعد على تمييز المرض عن غيره من الأمراض الأخرى المعروفة، بحسب الدراسة.
وفي حين أن الحمى والسعال مرتبطان أيضا بعدد من الأمراض الأخرى، مثل الأنفلونزا، تشير الدراسة إلى أن ظهورهما، ثم ظهور الأعراض المعوية اللاحقة، هو ما يميز هذا الفيروس.
هذا الأمر أيضا هام، بشكل خاص، مع دخول موسم الأمراض المتداخلة، ومن بينها الأنفلونزا، بحسب العالم في جامعة جنوب كاليفورنيا، بيتر كون، الذي قال إن هذه النتائج قد تمكن الأطباء من التعامل بشكل أفضل مع مرضاهم ومنع تدهور حالتهم.
وأودى، مرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، بحياة 754649 شخصا على الأقل من بين أكثر من 20.9 مليون إصابة مسجلة في العالم، وفق آخر إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.
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