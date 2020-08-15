كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 21 مليونا و"نيران صديقة" تصيب اللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 763 ألفاً و387 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 21 مليونا و357 ألفا و890 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 14 مليونا و151 ألفاً و766 مصاباً حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

إصابات العالم تتجاوز 21 مليوناً والوفيات 759411

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 759411 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 167278 وفاة وخمسة ملايين و271087 إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 105463 وفاة وثلاثة ملايين و224876 إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 48040 وفاة ومليوني و461190 إصابة، فيما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15384 وفاة و907758 إصابة.





كبير أطباء روسيا يستقيل بسبب اللقاح

أعلن كبير أطباء الجهاز التنفسي في روسيا استقالته من منصبه بسبب ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" لأخلاقيات مهنة الطب، التي وقعت نتيجة الإسراع في الإعلان عن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

واستقال البروفيسور ألكسندر تشوكالين من "مجلس الأخلاقيات" في وزارة الصحة الروسية بعدما شن هجوماً على لقاح "سبوتنيك في" الجديد، قبل موافقة وزارة الصحة الروسية على تسجيله، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" باللغة الإسبانية، أن تشوكالين سعى إلى منع تسجيل اللقاح لأسباب تتعلق بـ"السلامة" لكنه فشل في ذلك، ما دفعه إلى الانسحاب من "مجلس الأخلاقيات".

وانتقد تشوكالين مدير مركز أبحاث جاماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، ألكسندر جنتسبورغ، والعقيد الطبي وكبير علماء الفيروسات في الجيش الروسي، سيرجي بوريسيفيتش واتهمهما بانتهاك أخلاقيات الطب.

ووجه لهما سؤالاً: "هل مررتم بجميع المسارات الضرورية التي أقرتها تشريعات الاتحاد الروسي والمجتمع العلمي الدولي؟، طبعاً لا"، مضيفاً: "العمل لم ينته على اللقاح".

وتابع أن مبدأ "عدم إلحاق أي ضرر" وهو أحد المبادئ الأخلاقية للطب انتهك بشكل صارخ، وأعرب عن حزنه، قائلًا: "أشعر بالاكتئاب من موقف بعض علمائنا الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة حول لقاحات جاهزة".

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1415 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222828.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 6 حالات ليصل الإجمالي إلى 9231.





إصابات أمريكا اللاتينية تتجاوز 6 ملايين

أوضح إحصاء لـ"رويترز" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 6 ملايين حالة، ومازالت الحالات تتسارع في الوقت الذي بدأت فيه معظم دول المنطقة في تخفيف إجراءات العزل العام.

وتعد أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا بجائحة كورونا، إذ وصل عدد الإصابات إلى 6000005 بحلول مساء الجمعة، إضافة إلى 237360 حالة وفاة.

وكانت المنقطة قد سجلت أكثر من 86 ألف حالة إصابة يومياً في المتوسط بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية، وأكثر من 2600 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".





22 إصابة في بر الصين الرئيسي

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الجمعة.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما تم تسجيل 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الخميس 84808، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





زيادة قياسية جديدة في إصابات أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا تسجيل 1847 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في البلاد التي تشهد زيادة الحالات بشكل حاد بعد تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء "كوفيد-19".

وتجاوز الرقم الذي أعلنه المجلس الوطني للأمن والدفاع الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية المسجل، الجمعة، وهو 1732 حالة، ووصل إجمالي الحالات إلى 89719 حالة منها 2044 وفاة.