شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر وفيات كبار السن من Covid-19 إنذارًا لتلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الأبحاث السابقة التأثير الصحى لتلوث الهواء على كبار السن، وتشير دراسة جديدة إلى وجود صلة مع وفيات Covid-19 أيضًا، لذا لا يمكن أن تكتمل أى خطة لمكافحة الأوبئة دون مراعاة العوامل البيئية.

ووفقا لتقرير الجريدة الصينية "SCMP"، تضمنت معظم الوفيات المرتبطة بـCovid-19 فى هونج كونج المرضى المسنين، ما يسلط الضوء على الحالة الصحية لكبار السن، لذا تتمثل إحدى الطرق فى تقليل المخاطر الصحية البيئية التى يتعرض لها كبار السن، بما فى ذلك تلوث الهواء.



وفيات كبار السن وتلوث الهواء

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد أن زيادة وحدة واحدة من (الجسيمات الدقيقة) ترتبط بزيادة بنسبة 8% في معدل الوفيات Covid-19، وحذر الخبراء من أن كبار السن معرضون للخطر بشكل خاص ، حيث يعاني الكثير منهم من حالات صحية مزمنة.

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وأظهرت دراسة سابقة لجامعة هونج كونج تتبعت أكثر من 60 ألف مقيم مسن لمدة تصل إلى 13 عامًا أن كل زيادة بمقدار 10 وحدات فى التعرض لـ الجسيمات الدقيقة، ترتبط بزيادة بنسبة 22% في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة بنسبة 42 % فى الشريان التاجى، أمراض القلب وزيادة بنسبة 24 % فى السكتات الدماغية.

ووفقا للأبحاث يعانى اثنان من كل ثلاثة مسنين في المدينة من حالة صحية مزمنة أو أكثر ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري. على مدى السنوات العشر الماضية ، كانت هناك زيادة بنسبة 76% في عدد كبار السن الذين تم تشخيصهم بمثل هذه الحالات.