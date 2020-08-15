شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما تريد معرفته حول ارتداء الكمامة للوقاية من كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت رابطة الكليات الطبية الأمريكية أمس إرشادات بسيطة لارتداء قناع الوجه لإبطاء انتشار فيروس كورونا، ووفقاً للدكتور أتول جروفر، المدير التنفيذي لرابطة الكليات الطبية الأمريكية تهدف هذه الإرشادات إلى تصحيح الرسائل المتضاربة والمعلومات المضللة حول الكمامة، لأن ارتداء الكمامة أفضل حل للوقاية من كورونا، من خلال مجموعة أسئلة وإجابات جمعنا أبرز إرشادات رابطة الكليات الطبية الأمريكية حول الكمامة.

س: ما أفضل الأقنعة التي يجب أن ترتديها للوقاية من كورونا؟

ج: وفقاً لشبكة "CNN" تنص الإرشادات على أن أقنعة الوجه يجب أن تغطي كلاً من أنفك وفمك ويجب أن تكون مناسبة بشكل جيد لتقليل الفجوات حول أنفك وذقنك؛ يجب أن تحتوي أقنعة الوجه القماشية على طبقتين على الأقل وثلاث طبقات إن أمكن.

تعتبر أغطية الوجه المطوية بشكل فضفاض والأغطية ذات نمط الباندانا أفضل من عدم وجود أغطية ولكنها لا تزال تسمح لأصغر قطرات الجهاز التنفسي بالهباء الجوى بالوصول إليك.

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س: متى ترتدي الكمامة في الأماكن المغلقة؟

ج: وفقًا للإرشادات، فإن ارتداء قناع الوجه "مهم للغاية" عندما تكون في الأماكن المغلقة، حيث ينتشر الفيروس في هذه الأماكن بشكل أكبر، لذلك ، أغطية الوجه يجب أن يرتديها كل شخص يبلغ من العمر عامين أو أكبر عندما يكون داخل مكان مغلق وحول الأشخاص الذين ليسوا من أفراد عائلتهم.

س: متى ترتدي الكمامة في الهواء الطلق؟

عندما تكون في الهواء الطلق، فإن الخيار الأكثر أمانًا لكل شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر هو ارتداء قناع، حتى عند المرور بعيداً عن الآخرين لفترة وجيزة.

إذا كنت في الخارج ولا تتوقع التواجد حول الآخرين، فلن تكون هناك حاجة للأقنعة.

تجنب الأنشطة والتجمعات غير الضرورية مثل ممارسة الرياضة أو الغناء، مع أو بدون أغطية للوجه.