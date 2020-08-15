مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2020 6:59 صباحًا

سجلت وزارة الصحة والسكان في مصر 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة، الجمعة، انخفاضا من 145 إصابة و22 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 96220 حالة، من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها و5124 حالة وفاة.

ورغم تراجع أرقام الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، شددت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد قبل أيام على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل التباعد عن متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

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وتراجعت أرقام كورونا بشدة خلال الأيام الأخيرة وباتت تقترب نزولا من عتبة المائة يوميا، بعدما تجاوزت قبل أسابيع الألف وخمسمائة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو، وقبل أيام علن مجلس الوزراء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة.

وقررت الحكومة المصرية بالسماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تقرر الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.