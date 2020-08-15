شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة فى إسبانيا تحظر التدخين فى المناطق العامة منعا لانتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت منطقة في إسبانيا حظرًا على التدخين في الأماكن العامة في الهواء الطلق عندما لا يمكن ضمان التباعد الاجتماعي، حيث دخل الحظر حيز التنفيذ أمس الخميس في منطقة غاليسيا الشمالية الغربية بإسبانيا ، مع دراسة مناطق أخرى قيودًا مماثلة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية.

وبموجب قانون وافقت عليه حكومة غاليسيا الإقليمية في وقت متأخر من يوم الأربعاء ودخل حيز التنفيذ في منتصف الليل ، لا يُسمح بإزالة قناع الوجه للتدخين في الأماكن العامة إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على مسافة مترين (6.7 قدم) بين الناس.

Advertisements

وتدعم هذه الخطوة بحث من وزارة الصحة الإسبانية ، الذي وجد الشهر الماضي أن التدخين يمكن أن ينشر الفيروس لأن الناس ينشرون قطرات عندما يطلقون الدخان.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن ينتشر الفيروس عندما يزيل الشخص قناع وجهه لتدخين سيجارة ، وعن طريق لمس سيجارته قبل إحضارها إلى فمه.

لكن الخبراء حذروا من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن للقول على وجه اليقين إن المرض يمكن أن ينتشر عن طريق دخان التبغ، تأتي هذه الخطوة على الرغم من سلسلة من الأبحاث التي تشير إلى أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، واكتشف الخبراء في جميع أنحاء العالم أن عددًا قليلاً جدًا من المدخنين يتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة Covid-19 ، مما يشير إلى أنهم محميون أو لا يصابون بالعدوى بنفس القدر.