شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لمشروب طبيعى غنى بمضادات الأكسدة لتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار وباء فيروس كورونا يسعى كل شخص لدعم جهازة المناعى ليكون قادر على مواجهه العدوى وخاصة الأطفال الذين يجب دعمهم بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى لتعزيز مناعتهم والحفاظ على صحتهم بشكل عام، ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews يساعد مشروب الكيوى مع الفراولة على القيام بهذه المهمة.

أصبح من المهم مساعدة الأطفال لجعل مناعتهم في أفضل حالاتها ، لمساعدة أجسامهم على مقاومة المرض.

لضمان حصول الجميع ، وخاصة الأطفال ، على فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى لتعزيز مناعتهم والحفاظ على صحتهم بشكل عام ، إليك فكرة وصفة ليس من السهل صنعها فحسب ، بل إنها لذيذة أيضًا وتحتوي على جميع الفوائد الصحية التي تحتاجها في هذا الوقت.

طرقة عمل عصير الكيوى والفراوله لتعزيز المناعه:

- ضعي الفراولة والكيوي وعصير الليمون في الخلاط.

- أضف 1 كوب ماء أولا ثم اضافه كوب ثانى بعد الخلط

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- تخلط جيدا

- اضف السكر او العسل إلى الخليط واتركه يمتزج جيدًا في المشروب

- نضيف باقي الماء ونخلط جيدا

- في كوب ، أضف الثلج يُسكب المشروب في الكوب ويُقدّم مُبرد.