شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لحم الأرانب على صحة جسمك وقلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحم الأرانب من أفضل اللحوم التى ينصح بتناولها دائما وخصوصا لمرضى القلب والكوليسترول، وذلك لأنه لا يحتوى على دهون عالية تؤثر على الصحة كما يحتوى لحم الأرانب على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض.

وحسب ما ذكره موقع riseandshinerabbitry فإن فوائد لحم الأرنب هى:

1: يحتوي لحم الارانب على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات الاخرى التى تساعد فى عملية الهضم، وتعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من القرح والالتهابات.

2:يحتوي على أقل كمية من الدهون بين جميع الأطعمة الأخرى المتاحة وبالتالى فهو يحد من خطر الاصابة بمرض السمنة.

3: يحتوي لحم الأرانب على قيمة سعرات حرارية أقل من اللحوم الأخرى.

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4: لحم الأرانب خالي من الكوليسترول وبالتالي فهو مفيد لمرضى القلب ويعزز صحته ويحميه من تصلب الشرايين والجلطات،وينصح مرضى القلب دائما على تناول لحم الأرانب.

5: محتوى الصوديوم في لحم الأرانب أقل نسبيًا من اللحوم الأخرى.

6:يحتوى لحم الارنب على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور أكثر من أي لحوم أخرى، وبالتالى يعتبر من اللحوم الاكثر فائدة لصحة الجسم والجهاز المناعى.

7: يحتوى لحم الارنب على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايته من هشاشة العظام والكسور المتكررة.

8:يعتبر لحم الارانب من اللحوم الصحية العامة لتعزيز القدرة الجنسبة والخصوبة.