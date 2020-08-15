شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة من الحبوب الكاملة للبقاء بصحة جيدة وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام بشكل صحيح من أجل إنقاص الوزن والتمتع بصحة جيدة هو من الأمور الهامة التي يسعى إليها كل شخص، على عكس الاعتقاد السائد بأن التمرين يساعد الشخص على إنقاص الوزن ، يمكن لأي شخص جربها مباشرة أن يشهد على حقيقة أن تناول الطعام الصحي هو المفتاح للحصول على الشكل والبقاء بصحة جيدة.

تعتبر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة من أشهر الأطعمة التي يتم الحديث عنها عند الحديث عن اللياقة البدنية أو تناول الطعام الصحي، وفقا لتقرير لصحيفة "Time now news"

لماذا تعتبر أطعمة الحبوب الكاملة مهمة في نظامك الغذائي؟

تحتوي الحبوب الكاملة على جميع أجزاء الحبوب النخالة ، والسويداء ، والبذرة تعتبر الحبوب الكاملة صحية للغاية ، لأنها لا تحتوي فقط على العديد من العناصر الغذائية ، بل إنها غنية أيضًا بالألياف والمعادن والبروتينات والمركبات النباتية.

بصرف النظر عن المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة ، يمكن أن تساعد الحبوب الكاملة في الحفاظ على صحة القلب ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والمساعدة في إدارة مرض السكري ، وتقليل الالتهاب ، وقد تساعد أيضًا في الحفاظ على الأمراض المزمنة مثل السرطان.

5 أطعمة من الحبوب الكاملة لإضافتها إلى نظامك الغذائي

الكينوا : الكينوا هي واحدة من أكثر الحبوب الكاملة شعبية بين مراقبي الوزن، تحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغنيه بالعناصر الغذائية ، ويمكن أن يكون بمثابة بديل مثالي للأرز الأبيض في معظم الوصفات.

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الشعير : يُستهلك الشعير في العديد من المناطق الإقليمية من البلاد كغذاء أساسي ، وهو غذاء رائع من الحبوب الكاملة لإضافته إلى نظامك الغذائي.

دقيق الشوفان :دقيق الشوفان المحضر بطرق مختلفة ويضاف إلى العديد من الوصفات هو حبوب كاملة تستهلك بشكل شائع في طعام الإفطار، يمكن إضافة الشوفان إلى العصائر والجبن والوصفات الأخرى لزيادة محتوى الوجبة من العناصر الغذائية والألياف.

الأرز البني : الأرز البني هو بديل جيد للأرز الأبيض ، وخاصة لمرضى السكر ومراقبي الوزن في حين أنه يحتوي على نفس السعرات الحرارية تقريبًا مثل الأرز الأبيض ، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد على تسهيل الهضم ويبطئ أيضًا إطلاق السكر في الدم.

الحنطة السوداء: الحنطة السوداء تستهلك أيضًا بشكل شائع في أجزاء كثيرة من العالم، الحنطة السوداء مكون متعدد الاستخدامات ويمكن إضافته إلى العديد من الوصفات الهندية والعالمية.