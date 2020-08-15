شكرا لقرائتكم خبر عن حملة جونسون لمكافحة السمنة فى بريطانيا كابوس لمن يعانون من اضطرابات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تهدف أحدث استراتيجية لبوريس جونسون لمكافحة فيروس كورونا إلى جعل بريطانيا أكثر صحة، لكن بعض النشطاء قلقون بشأن تأثير ذلك على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، حيث أطلقت حكومة جونسون استراتيجيتها لصحة أفضل في محاولة لمكافحة مستويات السمنة المرتفعة في البلاد وسط الوباء.

وحسب ما ذكرته الـ cnn ، يوجد في بريطانيا أحد أعلى معدلات السمنة في العالم ، حيث يُصنف واحد من كل ثلاثة بالغين على أنهم يعانون من السمنة ، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .

في إنجلترا ، تم إرجاع 11117 حالة دخول إلى المستشفيات إلى السمنة في عام 2018-2019. هذه البيانات مقلقة بشكل خاص للمسؤولين في ضوء الوباء.

تزيد السمنة المفرطة من خطر الوفاة من Covid-19 ، وفقًا للصحة العامة في إنجلترا. تعتقد حكومة المملكة المتحدة أن 63٪ من البالغين فوق ما يمكن اعتباره وزنًا صحيًا.

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وتشمل الإجراءات الجديدة حظر إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساءً ، وأدوات لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن ، واقتراحًا يطلب من المطاعم إظهار عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها أطباقهم.

كجزء من الإستراتيجية ، تحدث جونسون عن فقدانه للوزن بعبارات شخصية لافتة للنظر. حيث أصيب رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام وتم قبوله في وحدة العناية المركزة في أبريل ، في ذروة إغلاق المملكة المتحدة.

قال جونسون إنه كان يعاني من "زيادة الوزن" وقت مرضه وقال كنت أرغب دائمًا في إنقاص الوزن ، واقترح الزعيم البريطاني أيضًا أن الأشخاص الذين يفقدون الوزن يمكن أن يحمي خدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، وقال "إذا تمكنت من خفض وزنك قليلاً وحماية صحتك ، فسوف تحمي أيضًا هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن التجربة الشخصية لجونسون لم تشكل السياسة لكنه أضاف أن الوباء "سلط الضوء على المخاطر المتزايدة للأمة بسبب عدم السيطرة على السمنة".

تأمل الحكومة البريطانية أن تشجع حملتها أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن على خسارة حوالي 2.5 كجم [5.5 رطل] ، مدعية أن مثل هذه النتيجة ستوفر 105 مليون جنيه إسترليني [135 مليون دولار] من مدخرات NHS على مدى السنوات الخمس المقبلة.

لكن الاستراتيجية الجديدة تسببت في قلق النشطاء والأشخاص الذين يتعافون من اضطرابات الأكل، ومما يثير القلق بشكل خاص اقتراح جعل بعض المطاعم تسرد عدد السعرات الحرارية في الأطباق.