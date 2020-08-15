صحة ورشاقة

اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا خلال 20 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون اختبارًا جديدًا يمكنه تشخيص COVID-19 في 20 دقيقة فقط، حيث أظهرت النتائج ،  أن الاختبار الجزيئي السريع المسمى N1-STOP-LAMP ، دقيق بنسبة 100٪ في تشخيص العينات المحتوية على -CoV-2 بأحمال عالية.الاختبار دقيق للغاية وسهل الاستخدام ووفقا للبحث الذى نُشر في مجلة علم الأحياء الدقيقة الطبية ، مما يجعله مرشحًا رئيسيًا للاستخدام في الإعدادات ذات قدرات الاختبار المحدودة. 

 

تتضمن الطريقة استخدام آلة صغيرة محمولة يمكنها الكشف بشكل موثوق عن -CoV-2 من مسحة أنف واحدة.

 

اختبار لتشخيص كورونا فى 20 دقيقة
اختبار لتشخيص كورونا فى 20 دقيقة

 

قال البروفيسور تيم ستينير من جامعة ملبورن ، رئيس المختبر في معهد دوهرتي: "في السباق للسيطرة على وباء COVID-19 ، يعد الوصول إلى التشخيصات السريعة والدقيقة أمرًا أساسيًا، فقد طورنا اختبارًا جزيئيًا بديلاً لـ COVID-19 يمكن نشره بسهولة في الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى الاختبارات المعملية القياسية محدودًا أو حيث يكون الوصول إلى الاختبارات المعملية القياسية محدودًا أو حيث .

 

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يستخدم هذا الاختبار الجديد أنبوبًا واحدًا فقط ولا يتضمن سوى خطوة واحدة ، مما يجعله أكثر كفاءة وأقل تكلفة من العديد من الاختبارات الحالية لـ -CoV-2، كما أنه دقيق بنسبة 100٪، حيث حدد بشكل صحيح 87٪ من الاختبارات على أنها إيجابية عند استخدامها لتقييم 157 عينة إيجابية مؤكدة، وكانت النتائج سريعة ، بمتوسط ​​وقت إيجابي 14 دقيقة لـ 93 من تلك العينات السريرية.

 

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ووفقا للباحثين، يفيد هذا الأختبار في أماكن مثل مرافق رعاية المسنين ، أو المختبرات الخارجية ذات الموارد والمعدات المحدودة، حيث  يتطلب آلة صغيرة بحجم علبة الأحذية ، وكذلك الكواشف ، ولكن كل شيء يمكن حمله."

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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