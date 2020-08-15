اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا خلال 20 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون اختبارًا جديدًا يمكنه تشخيص COVID-19 في 20 دقيقة فقط، حيث أظهرت النتائج ، أن الاختبار الجزيئي السريع المسمى N1-STOP-LAMP ، دقيق بنسبة 100٪ في تشخيص العينات المحتوية على -CoV-2 بأحمال عالية.الاختبار دقيق للغاية وسهل الاستخدام ووفقا للبحث الذى نُشر في مجلة علم الأحياء الدقيقة الطبية ، مما يجعله مرشحًا رئيسيًا للاستخدام في الإعدادات ذات قدرات الاختبار المحدودة.

تتضمن الطريقة استخدام آلة صغيرة محمولة يمكنها الكشف بشكل موثوق عن -CoV-2 من مسحة أنف واحدة.



اختبار لتشخيص كورونا فى 20 دقيقة

قال البروفيسور تيم ستينير من جامعة ملبورن ، رئيس المختبر في معهد دوهرتي: "في السباق للسيطرة على وباء COVID-19 ، يعد الوصول إلى التشخيصات السريعة والدقيقة أمرًا أساسيًا، فقد طورنا اختبارًا جزيئيًا بديلاً لـ COVID-19 يمكن نشره بسهولة في الأماكن التي يكون فيها الوصول إلى الاختبارات المعملية القياسية محدودًا أو حيث يكون الوصول إلى الاختبارات المعملية القياسية محدودًا أو حيث .

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يستخدم هذا الاختبار الجديد أنبوبًا واحدًا فقط ولا يتضمن سوى خطوة واحدة ، مما يجعله أكثر كفاءة وأقل تكلفة من العديد من الاختبارات الحالية لـ -CoV-2، كما أنه دقيق بنسبة 100٪، حيث حدد بشكل صحيح 87٪ من الاختبارات على أنها إيجابية عند استخدامها لتقييم 157 عينة إيجابية مؤكدة، وكانت النتائج سريعة ، بمتوسط ​​وقت إيجابي 14 دقيقة لـ 93 من تلك العينات السريرية.

ووفقا للباحثين، يفيد هذا الأختبار في أماكن مثل مرافق رعاية المسنين ، أو المختبرات الخارجية ذات الموارد والمعدات المحدودة، حيث يتطلب آلة صغيرة بحجم علبة الأحذية ، وكذلك الكواشف ، ولكن كل شيء يمكن حمله."