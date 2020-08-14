لا تشرب الشاي مع الوجبات.. يضرك لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/8/15 01:15 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/8/15 01:15 ص بتوقيت أبوظبي

حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، من شرب الشاي مع الوجبات.

وكتب مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شرب الشاي مع الوجبات يمنع امتصاص الحديد في الجسم ويعرض الأطفال للأنيميا. Advertisements ونصح مجاهد متابعيه بضرورة استبدال الشاي بالأعشاب مثل النعناع والتيليو والينسون، أو العصائر الطبيعية المعدة في المنزل. ولفت إلى مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر.



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