شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يؤكدون: كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول خبراء الصحة إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق الطعام، حتى بعد تقارير هذا الأسبوع تفيد بأن السلطات الصينية قالت إن عينة سطحية من مجموعة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة من البرازيل أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا، فإن هذه التقارير لا تدعو للقلق.

وحسب ال cnn قال الخبراء إن نتائج الاختبارات للأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بأجنحة الدجاج جاءت سلبية حتى الآن ، ويجري البحث عن منتجات من نفس العلامة التجارية التي تم بيعها بالفعل، في غضون ذلك قال أحد الخبراء إن اختبارات الدجاج ربما تكون قد كشفت عن مادة وراثية من فيروس كورونا الميت، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة.

وأكد الخبراء أنه لا دليل على انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام.وقال الأطباء وقال الدكتور إيان ويليامز ، رئيس فرع الاستجابة والوقاية من تفشي الأمراض في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، والذي يحقق في الأمراض المنقولة بالغذاء والمياه ، في وقت سابق أنه لا يوجد دليل على أن Covid-19 "ينتقل عن طريق الطعام"، وهى النتيجة التى أكدها العلماء مرارا وتكرارا.

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قال ويليامز: "هذا حقًا يتعلق بالجهاز التنفسي ، من شخص لآخر". "في هذه المرحلة ، لا يوجد دليل يوجهنا حقًا نحو الطعام أو خدمة الطعام كطرق تقود الوباء."

ينتشر Covid-19 إلى حد كبير من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث عندما يكون على بعد 6 أقدام من شخص آخر ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، أفضل الطرق لمنع انتشار المرض هي التباعد الاجتماعي ، وارتداء قناع ، وغسل يديك جيدًا وتغطية السعال أو العطس.

تم التأكيد على نقطة ويليامز مؤخرًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية ، اللتين قالتا في بيان مشترك في يونيو إنه "لا يوجد دليل" على إصابة الناس بالفيروس من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.