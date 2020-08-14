شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحددون أعراض فيروس كورونا بالترتيب.. تبدأ بالحمى والسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد باحثو جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض COVID-19 لأول مرة، تمثلت فى الحمى والسعال وآلام العضلات ثم الغثيان، أو القيء والإسهال.ووفقا للعلماء، فإن معرفة ترتيب أعراض COVID-19 قد تساعد المرضى في طلب الرعاية على الفور أو عزل أنفسهم.

وفقًا للدراسة التي قادها مركز USC Michelson للعلوم الحيوية المتقاربة في السرطان الأمريكية، فإن هذا الترتيب قد يساعد الأطباء أيضًا في استبعاد الأمراض الأخرى، كما يمكن أن يساعد التعرف على ترتيب الأعراض الأطباء أيضًا في التخطيط لكيفية علاج المرضى، وربما التدخل مبكرًا في المرض.



اعراض كورونا كما رتبها العالماء

وأشار الباحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا: " أن هذا الترتيب مهم بشكل خاص لمعرفة متى يكون لدينا دورات متداخلة من الأمراض مثل الأنفلونزا التي تتزامن مع عدوى COVID-19، ويمكن للأطباء تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لرعاية المريض ، وقد يمنعون تدهور حالة المرضى ".

قال المؤلف الرئيسي للدراسة: "بالنظر إلى أن هناك الآن أساليب أفضل لعلاجات COVID-19 ، فإن تحديد المرضى في وقت مبكر يمكن أن يقلل من وقت الاستشفاء".

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وكثيرا ما ترتبط الحمى والسعال بمجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي ، بما في ذلك متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحاد الوخيم (سارس)، ولكن التوقيت والأعراض في الجهاز الهضمي العلوي والسفلي يميزان COVID-19.

وكتب العلماء: "يبدو أن الجهاز الهضمي العلوي (الغثيان / القيء) قد تأثر قبل الجهاز الهضمي السفلي (أي الإسهال) في COVID-19 ، وهو عكس ما يحدث مع أمراض الفيروسات التاجية الأخرى، MERS و SARS".

لمقارنة ترتيب أعراض COVID-19 بالأنفلونزا ، فحص الباحثون بيانات من 2470 حالة في أمريكا الشمالية وأوروبا ونصف الكرة الجنوبي ، والتي تم إبلاغ السلطات الصحية بها من 1994 إلى 1998، وذلك حسبما ذكرت النتائج التى نشرت مجلة Frontiers in Public Health.