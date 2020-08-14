باحثون يحددون أعراض فيروس كورونا بالترتيب.. تبدأ بالحمى والسعال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد باحثو جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض COVID-19 لأول مرة، تمثلت فى الحمى والسعال وآلام العضلات ثم الغثيان، أو القيء والإسهال.ووفقا للعلماء، فإن معرفة ترتيب أعراض COVID-19 قد تساعد المرضى في طلب الرعاية على الفور أو عزل أنفسهم.
اعراض كورونا كما رتبها العالماء
وأشار الباحثون بجامعة جنوب كاليفورنيا: " أن هذا الترتيب مهم بشكل خاص لمعرفة متى يكون لدينا دورات متداخلة من الأمراض مثل الأنفلونزا التي تتزامن مع عدوى COVID-19، ويمكن للأطباء تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لرعاية المريض ، وقد يمنعون تدهور حالة المرضى ".
قال المؤلف الرئيسي للدراسة: "بالنظر إلى أن هناك الآن أساليب أفضل لعلاجات COVID-19 ، فإن تحديد المرضى في وقت مبكر يمكن أن يقلل من وقت الاستشفاء".
وكثيرا ما ترتبط الحمى والسعال بمجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي ، بما في ذلك متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحاد الوخيم (سارس)، ولكن التوقيت والأعراض في الجهاز الهضمي العلوي والسفلي يميزان COVID-19.
وكتب العلماء: "يبدو أن الجهاز الهضمي العلوي (الغثيان / القيء) قد تأثر قبل الجهاز الهضمي السفلي (أي الإسهال) في COVID-19 ، وهو عكس ما يحدث مع أمراض الفيروسات التاجية الأخرى، MERS و SARS".
لمقارنة ترتيب أعراض COVID-19 بالأنفلونزا ، فحص الباحثون بيانات من 2470 حالة في أمريكا الشمالية وأوروبا ونصف الكرة الجنوبي ، والتي تم إبلاغ السلطات الصحية بها من 1994 إلى 1998، وذلك حسبما ذكرت النتائج التى نشرت مجلة Frontiers in Public Health.
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