شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم نصيحة مهمة للجميع عند تناول الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة من خطأ شائع يقع فيه عدد كبير من الأشخاص وقالت الوزارة عبر حسابها التوعوي باسم “عش بصحة”: إنه ينبغي عدم تناول الأطعمة التي تحتوي البطاقة الغذائية لها على كمية أكبر من ١,٥ جرام من الملح لكل ١٠٠ جرام لما له تأثير ضار جدًا على الجسم.

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