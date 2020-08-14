استشاري يحذر مرضى السكري من التعرض لجلطات القلب في هذه الحالة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، مرضى داء السكري من ارتفاع نسبة السكر، خاصة معدله التراكمي ليصل إلى نسبة 12%. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: رأيتُ اليومَ مريضاً سبب جلطته عدم التحكم بالسكري معدله التراكمي للسكر ١٢%. ودعا مرضى السكري للتحكم بمعدل السكر في الدم، ولا يزيد معدل السكر التراكمي عن 7% لتجنب جلطات القلب. Advertisements

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