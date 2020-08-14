شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات قضية Epic Games ضد Apple و Google والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض لكم بوابة المصري اليوم تحليل لحيثيات و مستندات القضية التي رفعتها Epic Games ضد Apple و Google

ما حيثيات القضية في المحكمة؟

ماذا تريد Epic Games ؟

ماذا تقول Google ؟

ماذا تقول Apple ؟

ما حيثيات القضية في المحكمة؟

تُظهر المستندات المتاحة من خلال نظام سجلات المحاكم الأمريكية أن Epic Games قدمت شكوى ضد Google في محكمة كاليفورنيا ، تمامًا كما فعلت ضد Apple..

يتعلق جزء كبير من الشكوى بخفض إلزامي بنسبة 30٪ تحصل عليه Google من المبيعات في متجر Play ، على غرار Apple.

ويبرز مستند ضمن القضية أن شعار Google كان ذات مرة "لا تكن شريرًا".

وتقول الشركة: "اجلت Google شعارها إلى مرحلة لاحقة تقريبًا، وتستخدم حجمها و امكانياتها لفعل الشر على المنافسين والمبتكرين والعملاء والمستخدمين في عدد كبير من الأسواق التي نمت لتحتكرها".

و في المستندات تدعي شركة آبل أن اقتصاد التطبيقات يبلغ نصف تريليون دولار، كما تبالغ Apple في رسوم متجر التطبيقات

و أيضا يصف صفقة توصلت إليها Epic Games مع شركة OnePlus لتصنيع الهواتف لجعل ألعابها متاحة "بسلاسة" على أجهزتهم.

وأضافت في تقرير ملحق بالمستندات : "لكن جوجل أجبرت ون بلس على التراجع عن الصفقة ، مشيرة إلى" قلق Google الخاص "بشأن امتلاك Epic القدرة على تثبيت وتحديث ألعاب الهاتف مع تجاوز متجر Google Play".

وقالت إن إل جي (LG) كشفت أيضًا عن عقودها مع جوجل منعتها من إضافة برنامج Epic Games إلى أجهزتها.

ماذا تريد Epic Games ؟

تقول Epic Games إنها تريد تغيير متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة لتكون أكثر إنصافًا لجميع المطورين.

في كل من وثائق المحكمة الخاصة بشركة Apple و Google ، تقول إنها لا تسعى للحصول على تعويض أو صفقة أكثر ملاءمة لنفسها.

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أطلقت حملة تركز على حقوق المستهلك باستخدام علامة وسائل التواصل الاجتماعي الهاش تاج #freefortnite.

ومع ذلك، فإن أي تخفيض لنسبة 30٪ من جانب Apple و Google سيفيد Epic Games بشكل كبير.

في مؤتمر صحفي ، قالت الشركة إنها عالجت مدفوعات مباشرة بلغ مجموعها أكثر من 1.6 مليار دولار - باستثناء مشتريات iOS و Google Play.

قال محلل الألعاب بيرس هاردينغ رولز لبي بي سي إن الشركة تجني عشرات الملايين من الدولارات كل شهر على منصات الهاتف المحمول مثل نظام التشغيل iOS من Apple.

ماذا يقول جوجل؟

في بيان، أشارت Google إلى حقيقة أن المستخدمين يمكنهم من الناحية الفنية تثبيت التطبيقات من مواقع أخرى، وقالت إن استخدام متجر Google Play كان "اختيارًا".

وأضافت: "يتيح نظام Android البيئي المفتوح للمطورين توزيع التطبيقات من خلال متاجر تطبيقات متعددة".

"بالنسبة لمطوري الألعاب الذين يختارون استخدام متجر Play ، لدينا سياسات متسقة تكون عادلة للمطورين وتحافظ على المتجر آمنًا للمستخدمين.

"بينما تظل Fortnite متاحة على Android ، لم يعد بإمكاننا إتاحتها على Play لأنها تنتهك سياساتنا."

ماذا تقول آبل؟

في بيان ، قالت شركة Apple: "تمتلك Epic تطبيقات على App Store منذ عقد من الزمان ، وقد استفادت من نظام App Store البيئي - بما في ذلك الأدوات والاختبارات والتوزيع الذي توفره Apple لجميع المطورين.

"وافقت Epic على شروط وإرشادات App Store بحرية ويسعدنا أنهم قاموا ببناء مثل هذا النشاط التجاري الناجح على App Store. وحقيقة أن اهتماماتهم التجارية تدفعهم الآن للدفع باتجاه ترتيب خاص لا تغير من حقيقة ذلك هذه الإرشادات تخلق مجالًا متكافئًا لجميع المطورين وتجعل المتجر آمنًا لجميع المستخدمين.

"سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع Epic لحل هذه الانتهاكات حتى يتمكنوا من إعادة Fortnite إلى App Store."