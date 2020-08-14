شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون بخاخا للأنف بديلا للكمامة لحمايتك من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم بعض العلماء أن بخاخ الأنف قد يمنع البشر من الإصابة بـ Covid-19 وقد يكون أكثر فاعلية من ارتداء معدات الوقاية الشخصية، حيث ابتكر خبراء في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو "AeroNabs" ، والذي يمكن أيضًا استنشاقه.

وحسب الديلى ميل البريطانية، يأمل الباحثون أن يكون البخاخ بمثابة أداة قصيرة المدى لمنع إصابة آلاف الأشخاص قبل اكتشاف لقاح في نهاية المطاف، يحتوي AeroNabs على أجسام نانوية ، وهي بروتينات مناعية شبيهة بالأجسام المضادة توجد في دم اللاما والإبل والألبكة.

لكن الأجسام النانوية في الصيغة اصطناعية وقد تم تصميمها لاستهداف فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يقف وراء الوباء، أظهرت الاختبارات المعملية أن البروتينات الصغيرة حوالي ربع حجم الأجسام المضادة الموجودة في البشر - يمكن أن تمنع الفيروس التاجي من دخول الخلايا، لكن لا تزال صيغة AeroNabs بحاجة إلى إثبات في التجارب السريرية ، لمعرفة ما إ ذا كان يمكن حقًا منع الشخص من الإصابة بالفعل.

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يقول الباحثون إن الأجسام النانوية صغيرة جدًا بحيث يمكن إنتاج النسخ الاصطناعية بكميات كبيرة بسرعة، قال الدكتور بيتر والتر ، أستاذ الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية في UCSF والمخترع المشارك: انه أكثر فاعلية بكثير من أشكال معدات الحماية الشخصية القابلة للارتداء ، نعتقد أن AeroNabs هو شكل جزيئي من معدات الوقاية الشخصية التي يمكن أن تكون بمثابة حل مؤقت .

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى لقاحات SARS-CoV-2 أو لا يستجيبون لها ، يمكن أن تكون AeroNabs خط دفاع دائم ضد Covid-19. ، تم اكتشاف الأجسام النانوية في الأصل في معمل بلجيكي في أواخر الثمانينيات وأثارت اهتمام العلماء في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، وحوّل الباحثون في جميع أنحاء العالم انتباههم إلى الأجسام النانوية ، على أمل أن يتم تكييفها لتحييد فيروس كورونا.