السعودية تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 30 دقيقة

أعلنت السعودية ،الجمعة، عن ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 262959 حالة ،بعد تعافي 2566 حالة تعافٍ.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 3338.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 295902، منها 29605 حالات نشطة، بينها 1782 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

ووصل عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية إلى 4 ملايين و138 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 66347 عن أمس الخمس.

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و تُعد السعودية من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس، ذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST).

وقد هيأت “الصحة” المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق – مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات – تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة السعودية، أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي دعت فيه إلى فرصة الإقلاع عن ممارسة التدخين.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها: “حياة جديدة يمكنها أن تبدأ اليوم، لأن التدخين يضعك في قائمة الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا”.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” حديث وزارة الصحة، يوم أمس، في تغريدة لها على “تويتر”: التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. مرفقة بمنشور يبين أن الاستمرار في التدخين يقلل من كفاءة الرئتين.