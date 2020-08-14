تفاصيل العرض الروسي لمساعدة أمريكا بلقاح كورونا

قال مسؤولون روس في موسكو لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنهم عرضوا "تعاونا غير مسبوق" مع وكالة "أوبريشن ورب سبيد" أو اختصارا "أوه دبليو إس"، المسؤولة عن تسريع الوصول إلى لقاحات وعلاج مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكشف المسؤولون الروس للشبكة الأمريكية عن أن الولايات المتحدة رفضت العرض الروسي، وقالوا إنها "ليست منفتحة حاليًا" على التعاون مع روسيا.

وقال مسؤول روسي بارز إن "هناك شعورا عام بعدم الثقة في روسيا من الجانب الأمريكي، ونعتقد أن التقنيات – بما في ذلك اللقاحات والفحوصات والعلاج – لا يجرى تبنيها في الولايات المتحدة بسبب عدم الثقة هذه."





ويوم الخميس، قالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كايلي ماكناني إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على اللقاح الروسي الجديد، مشددة على أن اللقاحات الأمريكية تمر باختبارات "صارمة" ضمن المرحلة الثالثة وبمعايير عالية.

وأضاف مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" أن اللقاح الروسي لم يثر اهتمام الولايات المتحدة بطريقة جدية قبل طرحه.

وأوضح مسؤول صحة عامة بالحكومة الأمريكية أنه "لا يمكن تجربة اللقاح الروسي على القرود، ناهيك عن البشر."

Advertisements

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن ابنته تم تلقيحها، لكن خبراء عالميون يشككون في جدوى اللقاح، وقولون إنه لم يخضع لفحوص وتجارب كافية.





وقال مسؤولون روس لشبكة "سي إن إن" إن روسيا منفتحة على مشاركة المعلومات بشأن اللقاح، وأنها ستتيح لشركات المستحضرات الصيدلانية الأمريكية إنتاج اللقاح الروسي على الأراضي الأمريكية.

وقال مسؤول روسي بارز: "إذا أثبت لقاحنا أنه من الأكثر فاعلية، ستطرح أسئلة حول السبب وراء عدم استكشاف الولايات المتحدة لهذا الخيار بشكل أكبر، ولماذا تقف السياسة في طريق الوصول للقاح."



كان كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، قد أعرب عن أمله في أن تكون روسيا قد أثبتت "بشكل قاطع" أن لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه "آمن وفعال".

وقال فاوتشي في مؤتمر لقناة "ناشيونال جيوغرافيك" التلفزيونية: "أشك جديا في أنهم سيفعلون ذلك".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 6 لقاحات يجري اختبارها سريريا، لكن وجود لقاح شيء وإثبات أنه آمن وفعال شيء مختلف تماما.