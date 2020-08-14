شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أمراض تكشف عنها أشعة الإيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مخطط صدى القلب أو أشعة الإيكو هو اختبار يستخدم الموجات الصوتية عالية التردد لعمل صور للقلب يُسمى الاختبار أيضًا تخطيط صدى القلب أو الموجات فوق الصوتية التشخيصية للقلب.

ووفقا لتقرير لموقع heart المتخصص في صحة القلب، تستخدم أشعة الإيكو لإنشاء صور لغرف القلب والصمامات وجدران الأوعية الدموية الأبهر والشرايين والأوردة المرتبطة بالقلب.

يتم تمرير مسبار يسمى محول الطاقة على الصدر ينتج المسبار موجات صوتية ترتد من القلب وتعيد صدى إلى المسبار يتم تغيير هذه الموجات إلى صور يتم عرضها على شاشة فيديو.

الأمراض التي تكشف عنها اشعة الإيكو

يساعد هذا النوع من الأشعه في الكشف عن:

- حجم وشكل القلب وحجم وسمك وحركة جدران القلب.

- كيف يتحرك القلب.

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- قوة ضخ القلب.

- إذا كانت صمامات القلب تعمل بشكل صحيح.

- إذا كان الدم يتسرب للخلف عبر صمامات القلب.

- إذا كانت صمامات القلب ضيقة للغاية .

- إذا كان هناك ورم أو نمو معدي حول صمامات القلب.

سيساعد الاختبار أيضًا الطبيب في معرفة ما إذا كان هناك:

مشاكل في البطانة الخارجية للقلب (التامور)، مشاكل في الأوعية الدموية الكبيرة التي تدخل وتخرج من القلب.، جلطات الدم في حجرات القلب، ثقوب غير طبيعية بين حجرات القلب.