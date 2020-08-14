شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يتعاقد على توفير 200 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي، وشركة جونسون للأدوية يوم الخميس، إن المفوضية الأوروبية اختتمت محادثاتها مع شركة جونسون آند جونسون لشراء 200 مليون جرعة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا كوفيد -19.

وقالت الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن هذا مهد الطريق لمحادثات تعاقدية وإمكانية شراء اللقاح نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال، وقالت اللجنة أيضا إنها قد تشتري 200 مليون جرعة لقاح إضافية، وذلك وفقا لموقع شركة جونسون.

من جانبها أكدت شركة جونسون آند جونسون، من خلال فرعها البلجيكي جانسن، "ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع المفوضية الأوروبية، حسبما قالت شركة جونسون في بيان لها، مؤكدة الكميات التي أشارت إليها المفوضية.

أوضحت جونسون آند جونسون: "إذا تم تلقي الموافقة التنظيمية على لقاح الشركة، فمن المتوقع أن تسهل اللجنة عملية تخصيص جرعات اللقاح بين الدول الأعضاء.

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من جانبه أكد مسؤول تنفيذي بشركة جونسون، إن الشركة قد تنتج ما يصل إلى مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية عام 2021، وقال المسؤول التنفيذي إن لقاحه من المحتمل أن يُعطى بجرعة واحدة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلانات مماثلة في يوليو حول اختتام المحادثات الأولية بين الاتحاد الأوروبي و شركة سانوفى، لشراء 300 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا COVID-19 المحتمل الذي تقوم بتطويره مع شركة جلاكسو.

يستخدم الاتحاد الأوروبي نحو ملياري يورو (2.4 مليار دولار) من صندوق الطوارئ لإبرام صفقات شراء مسبقة مع العديد من صانعي اللقاحات في محاولة للحصول على جرعات كافية لسكانه البالغ عددهم 450 مليون نسمة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في يوليو، إن الشركة تجري محادثات أيضًا، مع شركات فايزر ومودرنا وأسترا زينيكا وكيورفاك لشراء لقاحات محتملة لفيروس كورونا (كوفيد -19).