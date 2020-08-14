بسبب ما وصفها بـ “الانتهاكات الجسيمة”.. كبير أطباء روسيا يكشف حقيقة لقاح كورونا ويستقيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الروسي بوتين عن الدخول عملياً في استخدام لقاح فيروس كورونا، لا تزال الانتقادات الداخلية والخارجية تتواصل خشية ان يكون اللقاح ضمن إجراء تجارب على البشر. وهذا ما يعد انتهاكاً جسيماً لقانون نورمبرغ الدولي.

وفي أبرز تصريح إعلامي لأكبر طبيب للجهاز التنفسي في روسيا، ألكسندر تشوشالين، انتقد ما أسماه بـ “الانتهاكات الجسيمة” ضد الأخلاق المرتبطة باللقاح الجديد لفيروس كورونا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستقال ألكسندر تشوشالين، بحسب موقع بزنس إنسايدر باللغة الإسبانية، لأن اللقاح الروسي أقر قبل أن يكون جاهزا بشكل فعلي.

ووفقا للمصدر فقد سعى تشوشالين إلى منع تسجيل اللقاح لأسباب تتعلق بـ “السلامة” لكنه فشل في ذلك ما دفعه إلى الانسحاب من “مجلس الأخلاقيات”.

وانتقد تشوشالين مدير مركز أبحاث جاماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، ألكسندر غنطسبورغ، والعقيد الطبي وكبير علماء الفيروسات في الجيش الروسي، سيرجي بوريسيفيتش، وهما من كانا وراء اللقاح، واتهمهما بانتهاك أخلاقيات الطب.

ووجه لهما سؤالا: “هل مررتم بجميع المسارات الضرورية التي أقرتها تشريعات الاتحاد الروسي والمجتمع العلمي الدولي؟، طبعا لا”، وأضاف أن “العمل لم ينته على اللقاح”.

وقال إن مبدأ “عدم إلحاق أي ضرر”، وهو أحد المبادئ الأخلاقية للطب انتهك بشكل صارخ.

وشدد “أشعر بالاكتئاب من موقف بعض علمائنا الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة عن اللقاحات الجاهزة”.

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وأعلن بوتين، الثلاثاء، أن روسيا هي أول دولة تصادق على لقاح مضاد لكوفيد-19 على الرغم من أن اختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقرراً أن تبدأ الأربعاء.

وتقول وزارة الصحة في روسيا أن اللقاح سيوفر الحصانة لمدة عامين.

وفي الوقت الذي يصر صانعو اللقاح على أن جميع من شاركوا في تجربته بمن فيهم جنود من الجيش كانوا متطوعين، عبّر تشوشالين عن قلقه من استخدام الأفراد العسكريين العاملين كمواضيع اختبار للقاح.

وأضاف “لا يمكننا إجراء تجارب على البشر. وهذا انتهاك جسيم لقانون نورمبرغ الدولي”.

واللقاح الروسي الذي طوره معهد أبحاث جاماليا ووزارة الدفاع الروسية، هو من بين 28 لقاحاً بلغت المرحلة الثالثة، لكن منظمة الصحة العالمية تدرجه في المرحلة الأولى.

وحتى الآن لم تنشر روسيا دراسات مفصلة لنتائج تجاربها التي تسمح بالتثبت من النتائج التي أعلنتها، فيما شكك خبراء في فاعلية اللقاح الذي لم يمر من المراحل المتعارف عليها في الأوساط العلمية للتأكد من سلامته.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها “على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب”.