شكرا لقرائتكم خبر عن توشيبا تخرج رسميا من سوق «الكومبيوتر المحمول» وتبيع حصتها لشركة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

رسميًا انتهى عصر الشركة اليابانية توشيبا في إنتاج الحواسب المحمولة أو اللاب توب لتلحق بشقيقتها اليابانية سوني والتي خرجت من نفس السوق منذ بضعة اعوام.

توشيبا والتي كانت إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال اعلنت في بيان رسمي مقتضب يوم 4 اغسطس عن بيع باقي حصتها لشركة Dynabook المملوكة بالكامل لشركة شارب.

ومنذ عامين كانت توشيبا قد باعت حوالي 80.1% من حصتها الخاصة بالحواسب المحمولة لشركة شارب.

وأعادت شارب تسمية القسم تحت اسم Dynabook لتكمل توشيبا بداية هذا الشهر بيع بقية حصتها ليصبح هذا القطاع مملوكا بالكامل لشارب ولتخرج توشيبا من هذا السوق بعد 35 عاما بدأت عام 1985 وانتهت عام 2020 وهي واحدة من أقدم شركات إنتاج الحواسب المحمولة في العالم.