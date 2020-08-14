شكرا لقرائتكم خبر عن حذف لعبة فورتنايت من تطبيقات آبل وجوجل (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت شركة آبل لعبة فورتنايت (Fortnite) الخاصة بشركة (Epic Games) من متجرها للتطبيقات بعد أن أدخلت الشركة المطورة للعبة نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق، والذي يتجاوز رسوم آبل القياسية البالغة 30 في المئة.

وسارت جوجل على نفس نهج أبل ورفعت لعبة «فورتنايت Fortnite» من موقعها بلاي ستور، وإن كان ما زال بمقدور مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد الوصول إلى اللعبة عبر موقع شركة «إبيك جيمز» نفسها.

من جهتها، أقامت الشركة المطورة للعبة «فورتنايت» الشهيرة دعوى قضائية ضد شركتي آبل وجوجل بعد رفع اللعبة، التي تعتبر من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعي «أب ستور» و«بلاي ستور» لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وقالت شركة آبل في بيان صحفي لها: «إنها تخطط للعمل مع (Epic Games) لحل هذه الانتهاكات حتى تتمكن من إعادة (Fortnite) إلى (App Store)، لكنها لا تنوي منح (Epic Games) وضعًا خاصًا».

وأضافت: «اتخذت (Epic Games) اليوم خطوة مؤسفة عبر انتهاكها لإرشادات (App Store) المصممة للحفاظ على المتجر آمنًا لمستخدمينا، ونتيجة لذلك، تمت إزالة تطبيق فورتنايت من المتجر، وقامت (Epic Games) بتمكين ميزة في تطبيقها لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بواسطة آبل، وقد فعلت ذلك بقصد صريح لانتهاك إرشادات متجر التطبيقات فيما يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيق».

ولا يزال بإمكان أولئك الذين قاموا بتنزيل (Fortnite) على (iOS) الوصول إلى اللعبة، في حين يتم تعطيل التنزيلات الجديدة نتيجةً لسحب آبل للعبة من متجرها للتطبيقات.

وظهرت لعبة fortnite لأول مرة على الهاتف المحمول في 2018، وكسبت اللعبة ما يصل إلى 2.4 مليار دولار في 2018 و1.8 مليار دولار في 2019 بسبب شعبيتها الكبرى عبر المنصات، حيث يمكن للاعبين استخدام الحساب نفسه عبر (iOS) و(Nintendo Switch) و(PS4) و(Xbox One) والحاسب الشخصي.

وجد الكثير أن القرار يمثل تصعيدًا كبيرًا في الخلاف بين (Epic Games) وواحد من أكثر متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة هيمنة في العالم.

وقال دان جاكسون، المتحدث باسم جوجل، إن شركته «ترحب بمواصلة النقاش مع إيبك لإعادة لعبة فورتنايت إلى متجر جوجل بلاي».

وفي دعوى «إيبك» القضائية، قالت الشركة: «لا نسعى إلى الحصول على أي تعويض مالي، لكننا نريد فقط الحصول على أمر يمنع جوجل وآبل من الاستمرار في فرض سلوك منافسة محدد».

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ماهي لعبة فورتنايت؟

Fortnite: Save the World يعتبر الإصدار الأول، وهي لعبة تعاونية يتم فيها تبادل إطلاق النار ويشترك فيها أربعة لاعبين لمحاربة المخلوقات التي تشبه الزومبي والدفاع عن ممتلكاتهم بالتحصينات التي يمكنهم بناؤها.

الإصدار الثاني Fortnite Battle Royale، هي لعبة رويال مجانية للمعركة حيث يقاتل ما يصل إلى 100 لاعب ليكون آخر شخص متبقٍ هو المنتصر.

الإصدار الثالث Fortnite Creative، حيث يتم منح اللاعبين حرية كاملة لإنشاء عوالم وساحات معركة.