شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الروسية تعلن نتائج الاختبارات على أول لقاح لكورونا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا" سيتم نشرها في المستقبل القريب، قائلا: "قريبا سيتم نشر الدراسات، ربما يوم الاثنين".، وفقا لما ذكرته وكاله "سبوتنيك".

وحول الانتقادات الموجهة للقاح الجديد، قال موراشكو، "ترتبط حقيقة هذه الإشاعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أجريت للحصول عليه، مضيفا الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التجارب السريريه على اللقاح.

وأكد وزير الصحة الروسيأن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد باللقاح الذى تم الإعلان عن تسجيله أمس ستكون طواعية للجميع، بما في ذلك الأطباء، وفقا لما ذكرته وكاله "سبوتنيك".

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وأوضح وزير الصحة الروسى للصحفيين قائلا "على أي حال سيكون التطعيم طواعية وكذلك سيتم تقديمه حسب اختيار العامل في المجال الطبي"، مؤكدا أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه قريبا.

فيما كشف مدير مركز "جامالي" الروسي للأبحاث، ألكسندر غينزبورغ أن دراسات واختبارات عدة سيتم إجراؤها على الأطفال من أعمار مختلفة متعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد.