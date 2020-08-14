شكرا لقرائتكم خبر عن سمنة الطفل حديث الولادة ترتبط بزيادة وزنه فى مرحلة قبل المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن كتلة الدهون لدى الأطفال حديثي الولادة مرتبطة بالسمنة وزيادة الوزن التي قد تحدث للطفل في سن ما قبل المدرسة، ووفقًا للدراسة التي نُشرت اليوم في مجلة طب الأطفال الأمريكية فكلما زادت كتلة الدهون لدى المولود الجديد، زاد احتمال أن يكون لديه مؤشر كتلة جسم أعلى أو يعاني من السمنة أو زيادة الوزن بين سن 2 و 6 سنوات.

وبحسب موقع "CNN" يتم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالأمتار، ويستخدم مؤشر كتلة الجسم للإشارة إلى مكان وضع الشخص على مقياس من نقص الوزن إلى السمنة.

قالت الدكتورة دانا ديابليا، أستاذة علم الأوبئة وطب الأطفال في جامعة كولورادو ميديكال ومؤلفة الدراسة، "من المحتمل أن تكون الدراسة الجديدة هي الأولى التي أظهرت وجود علاقة بين نسبة كتلة الدهون عند الولادة والسمنة في وقت لاحق في مرحلة الطفولة".

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وأضافت "نحن نعلم أنه كلما زاد وزن الطفل عند الولادة ، زاد الوزن في وقت لاحق في الحياة.. التأثيرات على كتلة دهون الأطفال حديثي الولادة والتي لا يتم التقاطها عند قياس وزن الولادة فقط ".

ونظرًا لأن السمنة يتبعها ارتفاع في أمراض مثل السكري ومشاكل القلب، سعى مؤلفو الدراسة إلى استكشاف الارتباط طويل الأمد بين بدانة حديثي الولادة - نسبة الدهون في الجسم لحديثي الولادة - ومؤشر كتلة الجسم وزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال.

وقالت دابليا: "النظام الغذائي الذي يتسم بتناول كمية أعلى من الطعام غير الصحي أثناء الحمل يرتبط بإنجاب طفل يعاني من ارتفاع نسبة السمنة عند الولادة".

يمكن للحمل الصحي أن يفيد صحتك العقلية والجسدية، ويقلل من فرص تعرض المواليد والأطفال لنمو غير طبيعي واعتلال الصحة.