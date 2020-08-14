شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المرحلة الأولى للقاح كوفاكسين الهندى تثبت أنه آمن وإنتاجه 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة timesnownews الهندية أن النتائج الأولية للمرحلة الأولى من التجربة السريرية البشرية أثبتت أن أول لقاح تم تطويره محليًا في الهند ضد فيروس كورونا الجديد آمن ، وفقًا للتقرير فإن لقاح COVAXIN، الذي طورته Bharat Biotech بالشراكة مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) من المتوقع أن يدخل المرحلة التالية من الاختبار الشهر المقبل.

أكدت الدكتورة Savita Verma ، المحقق الرئيسي الذي يقود التجربة أنه لم يتم ملاحظة أي أحداث سلبية لدى المتطوعين الذين تلقوا اللقاح في الموقع ، مما يشير إلى أن كوفاكسين آمن وفقًا للتقرير ، يقوم محققو التجارب بجمع عينات الدم لتقييم مناعة اللقاح أثناء تلقيح المتطوعين بالجرعة الثانية.

قائلة" حتى الآن ، نعلم أنه آمن. وقال فيرما إن الخطوة الثانية هي معرفة مدى فعالية اللقاح الذي بدأنا في جمع العينات من أجله.ومن المتوقع الانتهاء من تجربة المرحلة الأولى التي تضم 375 متطوعًا والتي تجري في 12 موقعًا في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية أغسطس وإذا نجحت التجارب ، فقد يكون اللقاح جاهزًا في النصف الأول من عام 2021.

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وأضاف سانجاي راي ، الباحث الرئيسي في معهد All India للعلوم الطبية في دلهي أن تجارب المرحلة الأولى جارية ونحن بصدد إعطاء جرعة ثانية للمتطوعين الأصحاء وحتى الآن ، لم نشهد أي حدث غير عادي في المرضى.

وفي الوقت نفسه ، ذكر تقرير India Today أن مواقع التجارب تستعد الآن لدراسات المرحلة الثانية المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر حيث أكملت معظم المراكز المرحلة الأولى من التجربة وسيتم تقديم نتائج تجارب المرحلة الأولى قريبًا.