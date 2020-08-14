شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينيكا تصنع 400 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا اللاتينية أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بشركة استرازينيكا، يوم الخميس، إنه سيتم إنتاج 400 مليون جرعة من لقاح فيروس كوروناCOVID-19 لأمريكا اللاتينية فى أوائل العام المقبل، حيث بلغ عدد وفيات فيروس كورونا فى المنطقة، ما يقرب من 230 ألف وفاة، وذلك وفقا لما ذكره موقع شركة استرازينيكا.

وقالت سيلفيا فاريلا، رئيسة شركة استرازينيكا بالمكسيك، إنه بالشراكة مع الحكومتين المكسيكية والأرجنتينية، تخطط استرازينيكا لإنتاج 150 مليون جرعة مبدئيًا، ثم يتم إنتاج 400 مليون جرعة على الأقل للتوزيع في جميع أنحاء المنطقة، فقد سجلت أمريكا اللاتينية، أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في العالم، حيث تأتي البرازيل والمكسيك بعد الولايات المتحدة فقط في أعداد الوفيات القياسية.

وأضافت فاريلا في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس المكسيكي: "سنمنح الأولوية للفئات الضعيفة من السكان، مشيرة إلى أن السعر، رغم أنه ليس نهائيًا، لم يكن من المتوقع أن يتجاوز 4 دولارات للجرعة، وهذا يمكن أن يرفع تكلفة أول 150 مليون جرعة إلى 600 مليون دولار.

وأشاد الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالاتفاق ووصفه بأنه "أخبار سارة" للمكسيك، موضحا إن اللقاح سيتم توزيعه مجانا، حيث تحتل المكسيك المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.

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وقال لوبيز أوبرادور إنه يتوقع أن تظل البلاد تعاني من الوباء بحلول الوقت الذي يبدأ فيه إنتاج اللقاح.

وعلق الرئيس الأرجنتيني على الاتفاقية مع المكسيك وأسترازينيكا، ثاني أكبر شركة أدوية بريطانية، يوم الأربعاء، أن الإمدادات الأولية من المفترض أن تصل إلى كل أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل.

وخصصت البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر مبلغ 355 مليون دولار، لشراء وإنتاج لقاح أسترازينيكا، حيث تحظى خطة المكسيك الأرجنتين، التي لم تتضح تكلفتها، بتمويل كبير من مؤسسة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، وامتنع متحدث عن الكشف عن مبلغ.

وقالت فاريلا إن تجارب المرحلة الثالثة، التي تجري في الولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا، وإنجلترا والبرازيل، من المتوقع أن تنتهي بحلول نوفمبر أو ديسمبر، وبعد ذلك ستسعى الشركة للحصول على الموافقات الحكومية.

وأضافت أنه فى حال منحها، ستنقل الشركة بعد ذلك التكنولوجيا إلى مجموعة INSUD الأرجنتينية و"Laboratorios" المكسيكية في نهاية العام، وتبدأ التصنيع في الربع الأول من عام 2021، موضحة، إن المادة الفعالة في اللقاح ستصنع في الأرجنتين، وترسل إلى المكسيك لاستكمال توزيعها.