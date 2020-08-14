كورونا والطعام… حُسم الجدل حول خطر العدوى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 36 دقيقة

دعت منظمة الصحة العالمية الناس إلى عدم التخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية، بعدما عثر خبراء صينيون على آثار للفيروس على أغذية ومغلفاتها.

ورصد الفيروس في مدينة شينزين خلال فحص روتيني لعينات من أجنحة الدجاج المبرد المستورد من البرازيل، بحسب سلطات المدينة.

وقالت السلطات إنها بادرت على الفور لفحص أشخاص لمسوا المنتجات الملوثة إضافة إلى أقاربهم، وجاءت جميع الفحوص سلبية.

في مقاطعة أنهوي بشرق الصين، أعلن رئيس بلدية ووهو أن الفيروس رصد على غلاف قريدس مستورد من الاكوادور، كان موجوداً في ثلاجة مطعم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما من سبب للذعر، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على أمراض تنفسية انتقلت من خلال مواد غذائية.

وقال مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي عبر الانترنت في جنيف إن “الناس لديهم ما يكفي من الخوف والقلق حيال وباء كوفيد-19”.

وأضاف “على الناس ألا يخشوا الطعام أو أغلفة المواد الغذائية أو معالجة الطعام أو تسليمه”.

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موضحاً انه “لا توجد أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تساهم في نقل الفيروس”.

وأكد أن “طعامنا، في ما يتعلق بكوفيد، آمن”

وقالت المسؤولة الفنية عن كوفيد-19 في منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة على علم بالتقارير وتدرك أن الصين تفحص أغلفة المواد الغذائية للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأكدت أن السلطات الصينية “فحصت بضع مئات آلاف من العينات على الأغلفة ورصدت وجود الفيروس في عدد قليل جداً جداً منها، أقل من 10 جاءت فحوصها إيجابية”.

وقالت: “نعلم أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأسطح لبعض الوقت”.

وأوضحت أنه “إذا كان الفيروس فعلا في مواد غذائية – رغم أن لا أمثلة لدينا على انتقاله في الطعام عند تناول أحدهم منتجا غذائيا – فإن الفيروس يتم القضاء عليه مثل فيروسات أخرى، عند طهو اللحم”.