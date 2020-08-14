فوائد غير متوقعه لتناول الشعير

فوائد صحية عديدة لتناول الشعير لصحتك فهو غني بفيتامين أ وفيتامين بـ1 وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات.

إليك أبرز فوائده الصحية

1. يعالج السمنة

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أظهرت الدراسات التأثير المضاد للسمنة لعصير عشب الشعير بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن وتعزيز فقدان الوزن.

أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً عالي الدهون تم إعطاؤها عصير عشب الشعير لمدة 60 يوماً، مما أدى إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم وتحسين وظائف الكبد.

2. يحسن صحة القلب

أظهرت دراسة أن 36 شخصاً يعانون من مرض السكري من النوع 2 الذين تم إعطاؤهم خلاصة أوراق الشعير الصغيرة لمدة أربعة أسابيع خفضوا أكسدة الكوليسترول الضار، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب لدى مرضى السكري من النوع 2.

3. يخفض ضغط الدم

وجود الفيتامينات والمعادن الأساسية، التربتوفان، السابونارين، وغيرها من المركبات الهامة في عشب الشعير والتي تقوم بتنظيم ضغط الدم والمساعدة في تدفق الدم السليم، وبالتالي منع خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية.

فوائد الشعير

4. يمنع مرض السكري

يحتوي الشعير على الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم.

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يمكن أن يؤدي تناول 1.2 جرام من مسحوق عشب الشعير يومياً إلى خفض مستويات السكر في الدم، والهيموجلوبين السكري، وخفض الكوليسترول السيئ، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

5. يعزز النوم

يمكن أن يساعد مسحوق عشب الشعير الذي يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والكالسيوم في تعزيز النوم الجيد. يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي لمسحوق عشب الشعير في تحسين النوم.

فوائد الشعير للقلب

6. يعزز صحة الكبد

السابونارين الموجود بكثرة في عشب الشعير، يُظهر تأثيرات واقية للكبد ومضادة للأكسدة، مما يحمي الكبد ويمنع خطر تليف الكبد.

7. يقوي المناعة

وجود فيتامين C في أوراق الشعير الصغيرة، يساعد في تنظيم جهاز المناعة.

فوائد الشعير

8. يحسن مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن للألياف الغذائية الموجودة في أوراق الشعير الصغيرة، أن تمنع الإمساك عن طريق جعل البراز ليناً ويسهل مروره. ثبت أن أوراق الشعير فعالة في علاج التهاب البنكرياس والتهاب القولون التقرحي واضطرابات الجهاز الهضمي.

9. يقلل الالتهاب

يمكن للخصائص المضادة للالتهابات لعشب الشعير أن تساعد في تقليل الالتهاب وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي. ثبت أن مستخلص عشب الشعير يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب وجود خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

فوائد الشعير لإنقاص الوزن

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