طريقة انقاص الوزن 3 كيلو في 3 ايام برجيم الجبنة والبطيخ 

لا يمكن خسارة الوزن ونسف الدهون الضارة واستعادة الرشاقة من دون تناول المأكولات الصحية ضمن وحبات منتظمة وممارسة التمارين الرياضية بشكل دروي. كذلك لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون التخلي عن العادات السيئة ومنها تناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة وعلى نسبة مرتفعة من السكر الصناعي او المضاف والمشروبات المحلاة وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. فمن المهم جداً اتباع قواعد الحياة الصحية ومن المفيد في مقابل ذلك الاعتماد على بعض الحميات الموقتة التي تسرع عملية حرق الدهون وخسارة الوزن. ولهذا ينصح مثلاً بتطبيق حمية الجبنة والبطيخ الصيفية لفقدا 3 كيلوغرامات في 3 ايام فقط.

فوائد الجبنة والبطيخ



قبل تطبيق رجيم الجبنة والبطيخ الذي يسرع يساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم ونسف الدهون الضارة التي تتراكم في مناطق مختلفة منه، من المهم اولاً التعرف على ابرز فوائد مكونيها الاساسيين.

- يمنح تناول الجبنة والبطيخ معاً في فصل الحر الشعور بالانتعاش.

- يزود البطيخ الجسم بالماء الذي يحتاج اليه لأداء الكثير من وظائفه الحيوية.

- يساهم هذا النوع من الفاكهة في حماية صحة القلب.

- يحتوي البطيخ على نسبة مرتفعة من المعادن الاساسية مثل البوتاسيوم.

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- يعتبر مصدراً مهماً للكثير من الفيتامينات وخصوصاً الفيتامينين A وC.

- يحتوي على مادة الليكوبين المفيدة لتقوية العظام وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم.

- يمكن تناول البطيخ ان يساهم في تنظيف المعدة والامعاء من البقايا والفضلات الضارة ويساعد على الحصول على بطن مسطح. كما انه ينقي الجسم من تأثير المكيروبات الضارة.



- تعتبر الجبنة مصدراً مهماً للكالسيوم الضروري لحماية صحة الاسنان والعظام.

ولهذا ينصح الكثير من الخبراء بتناول هذه الفاكهة الحلوة في إطار حمية غذائية سهلة التطبيق تستمر لمدة 3 ايام. ومن المفيد في هذه الحالة ان تضاف اليها الجبنة البيضاء قليلة الدسم. لكن الافضل عدم المبالغة في الكمية لأن هذا يمكن ان يؤدي الى نتيجة عكسية.

برنامج رجيم البطيخ والجبة البيضاء



لا ينصح بتطبيق هذا الرجيم لأكثر من 3 ايام منعاً لحدوث اي نقص في بعض المغذيات الاساسية. وفي هذه الحالة يجب الالتزام بقواعد هذا البرنامج اليومي.

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الفطور

خلال هذه الوجبة يسمح بتناول طبق يحتوي على 4 قطع متوسطة الحجم من البطيخ، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى وقليل الدسم، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء



يمكن لائحة هذه الوجبة ان تحتوي على طبق متوسط الحجم من قطع البطيخ، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء خفيفة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة. ويمكن اضافة حبة من الفاكهة الموسمية أو من التفاح او ملعقتي طعام من المربى الخفيف كتحلية.

العشاء



يمكن تناول طبق صغير من الفاصوليا مع ملعقتي طعام من الأرز الاسمر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدسم، كوب من الشاي او القهوة غير المحلى، ملعقة طعام من مربى التفاح الخفيف.

ومن الممكن خسارة الوزن بهذه الطريقة بسرعة مع انقاص ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في 3 ايام. وبعد هذا من الضروري الحرص على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً أو ساعة واحدة من 3 الى 4 مرات اسبوعياً.