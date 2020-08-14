كورونا والطعام.. هل يمكن التقاط العدوى من الغذاء؟

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل الدائر حول احتمالات الإصابة بفيروس كورونا عبر الطعام، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على أمراض تنفسية انتقلت من خلال مواد غذائية.

ودعت المنظمة العالمية إلى عدم الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية، بعدما عثر خبراء صينيون على آثار للفيروس على أغذية ومغلفاتها.

وقال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف إن "الناس لديهم ما يكفي من الخوف والقلق حيال وباء كوفيد-19"، مضيفا: "على الناس ألا يخشوا الطعام أو أغلفة المواد الغذائية أو معالجة الطعام أو تسليمه".

وأوضح "لا توجد أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تسهم في نقل الفيروس"، مؤكدا أن "طعامنا، فيما يتعلق بكوفيد-19، آمن".

وحث المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة العالمية على عدم الإصابة بالرعب من انتقال كورونا عبر الطعام، وأن يطمئن الجميع ويتخذ فقط إجراءات النظافة.

وقالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فانكيركوف إن طهي الطعام يقتل الفيروس في جميع الأحوال.

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يأتي ذلك بعد أن أكدت السلطات الصينية أن عينة سطحية من مجموعة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة من البرازيل أثبتت أنها إيجابية الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من اكتشاف الفيروس على المنتج الغذائي في مدينة شنتشن الصينية، بحسب بيان من السلطات المحلية، لم يذكر المسؤولون اسم العلامة التجارية، لكنه أكد أن نتائج الاختبارات للأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بأجنحة الدجاج جاءت سلبية حتى الآن، ويجري البحث عن منتجات من نفس العلامة التجارية التي تم بيعها بالفعل.

في غضون ذلك، قال أحد الخبراء إن الاختبارات التي أجريت على الدجاج ربما تكون قد كشفت عن مادة وراثية من فيروس كورونا الميت، والتي يمكن أن تسبب نتائج إيجابية خاطئة.

وبحسب المحصلة النهائية لتلك التقارير، فإن الأطباء وخبراء الصحة أكدوا مرارا وتكرارا أن "فيروس كورونا من غير المحتمل أن ينتقل عن طريق الطعام".

وقال الدكتور إيان ويليامز، رئيس فرع الاستجابة والوقاية من تفشي الأمراض في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يحقق في الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والمياه، إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام.

وأضاف ويليامز: "هذا حقا يتعلق بالجهاز التنفسي، من شخص لآخر ..في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يوجهنا حقا نحو الطعام (أو) خدمة الطعام كطرق تقود الوباء".