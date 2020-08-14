شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة أثناء الحمل تؤثر سلبًا على الطفل.. 5 نصائح لتجنب زيادة وزن الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن أثناء الحمل أمر شائع جدًا لدى النساء في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك ، يحذر الخبراء من أن بدانة الأمهات يمكن أن يكون لها مخاطر صحية خطيرة على الأم والطفل وويقدم التقرير التالى بعض النصائح المفيدة لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل وفقا لتقرير لصحيفة timesnownewووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Journal of Child Psychology & Psychiatry ، فقد ربطت مؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) ، وهو مؤشر للسمنة ، بالتغيرات في منطقتين بالمخ ، قشرة الفص الجبهي والجزيرة الأمامية.

المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة أثناء الحمل

وفقا للدراسات ، يمكن أن تؤدي سمنة الأمهات إلى آثار صحية سلبية لكل من الأم والطفل يمكن أن تزداد مخاطر الأمهات أثناء الحمل مثل سكري الحمل وتسمم الحمل بسبب السمنة كما يتعرض الجنين لخطر ولادة جنين ميت والتشوهات الخلقية. يمكن أن تؤثر السمنة أثناء الحمل أيضًا على الصحة العامة للأم والطفل في المستقبل.

وتشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي يمكن أن يزيد أيضًا بسبب السمنة أثناء الحمل يزيد كل من سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي من خطر حدوث مشاكل صحية دائمة مثل مرض السكري ومشاكل صحة القلب في المستقبل. أظهرت دراسة أخرى أن بدانة الأمهات يمكن أن تتداخل أيضًا مع تقديرات وزن الجنين.

5 نصائح لتجنب السمنة أو زيادة الوزن أثناء الحمل

لا تأكلى لفردين: من أكثر الأشياء شيوعًا التي يقال للمرأة الحامل أن تأكل لأنفسها ، وكذلك للطفل لضمان النمو السليم. ومع ذلك ، يقول الخبراء إن الأمهات الحوامل لا يحتجن إلى تناول سعرات حرارية إضافية إلا إذا كن يعانين من نقص شديد في الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يجب ألا تستخدم الحمل كذريعة للإفراط في تناول الطعام خاصةً مع الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة.

تناولى وجبات متكررة : أحد المفاهيم الخاطئة الرئيسية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن واكتسابه أثناء الحمل ، أو حتى على خلاف ذلك ، هو أنه يجب على المرء أن يأكل أقل ومع ذلك ، فقد ثبت بالتجربة والنظرية أن الوجبات الصغيرة المتكررة يمكن أن تؤدي الغرض يضمن لك الحصول على التغذية السليمة ، وفي نفس الوقت لا تشعر بالجوع الشديد في أي وقت ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

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راقبى حصصك الغذائية: حتى عندما تتناول وجبات صغيرة ومتكررة ، فأنت بحاجة إلى مراقبة مقدار ما تتناوله، بصرف النظر عن اتباع نظام غذائي منتظم ومتوازن ، يجب على النساء الحوامل تضمين بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المحددة في نظامهن الغذائي استشر طبيبك أو اختصاصي التغذية ، وبناءً على أي نقص أو مشاكل صحية ، بما في ذلك الأجزاء الصحيحة من الأطعمة الصحيحة في نظامك الغذائي.

لا تتوقفى عن الحركة : خطأ آخر أو مفهوم خاطئ يحدث عندما يتعلق الأمر بالحمل هو أن المرأة الحامل يجب ألا تتحرك كثيرًا ، أو تقوم بالأعمال المنزلية ، ويجب أن تأخذ قسطًا من الراحة. يمكن للمرأة الحامل المشي بأمان والقيام ببعض أنواع التمارين البدنية ، ما لم يأمر الطبيب بخلاف ذلك يعد الحد من النشاط البدني تمامًا أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن بين الأمهات الحوامل.