ألمانيا واثقة من لقاح ضد كورونا العام المقبل وإصابات قياسية في دول عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - عبرت ألمانيا عن يقينها بالتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا العام المقبل، كما تستعد الأرجنتين والمكسيك لإنتج لقاح يجري تطويره حاليا، وتتساراع التطورات في ما يتعلق بعلاج محتمل لا يزال عدد الدول على غرار الهند تسجل أعدادا قياسية من الإصابات بالمرض.

فقد قال وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات تلفزيونية، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لكورونا خلال االأشهر المقبلة، وبالتأكيد في العام المقبل.

وعبر شان مجددا عن شكوكه إزاء لقاح “سبوتنيك 5″، الذي أعلنت روسيا أنها ستبدأ إنتاجه الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد اختباره على نطاق واسع مثل لقاحات أخرى تخضع حاليا للتجارب.

وتعزز تصريحات الوزير الألماني الآمال بالتوصل قريبا إلى لقاح مضاد للفيروس، وانتعشت هذه الآمال بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح ضد المرض، ولكن هذا الإعلان لقي تشكيكا من عدة أطراف، بما فيها منظمة الصحة العالمية.

وتجري دول في أوروبا والصين والولايات المتحدة تجارب سريرية للتأكد من فاعلية لقاحات محتملة، ويرجح قادة ومسؤولون في العالم بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى علاج ناجع للفيروس بنهاية العام الجاري أو خلال العام المقبل.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز ليل الاربعاء، أن الأرجنتين والمكسيك ستتوليان إنتاج اللقاح المستقبلي ضدّ كورونا، والذي يطوره مختبر أسترازينيكا البريطاني- الاسوجي مع جامعة أكسفورد.

وأضاف أن مختبر أسترازينيكا وقع اتفاقاًمع مؤسّسة (كارلوس) في المكسيك لإنتاج ما بين 150 و250 مليون جرعة من اللقاح المرتقب مخصصة لكل أميركا اللاتينيّة باستثناء البرازيل، موضحا أن اللقاح سيكون متاحا في النصف الأول من عام 2021، وسيتم توزيعه بشكل منصف بين الدول بناء على طلب الحكومات.

وأكّد مكتب المختبر البريطاني- الاسةجي في المكسيك في بيان، أنه لن يحقق منفعة اقتصادية من إنتاج اللقاح.

وفي البرازيل التي تجري تجارب سريرية على لقاح أسترازينيكا المحتمل في مركز بمدينة ساو باولو، وقعت ولاية بارانا مذكرة تفاهم مع روسيا لاختبار وإنتاج لقاح “سبوتنك في”.

وباتت أميركا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا من وباء كورونا في العالم بتسجيلها 5.7 ملايين إصابة بينها ما يزيد عن 225 ألف وفاة، وسجل أكثر من نصف الحالات في البرازيل الأكثر تضررا بالمنطقة تليها المكسيك.

أرقام متصاعدة

وعلى صعيد الإحصائيات اليومية، سجلت البرازيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة، كما سجلت الأرجنتين 7 آلاف إصابة جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 268 ألفا، في حين سجلت المكسيك نحو 6000 إصابة.

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وفي آسيا، أعلنت الهند عن تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة كورونا بواقع 66 ألفا مما يرفع الإجمالي إل ى نحو 2.4 مليون إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 47 ألفا.

وفي إيران، سجلت 174 وفاة ليتجاوز إجمالي الوفيات 19 ألفا، وأكثر من 2600 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع المجموع إلى 336 ألفا.

كما واصل الوباء تفشيه في إسرائيل بنسق مرتفع حيث سجلت أكثر من 1600 إصابة جديدة و3 حالات وفاة أخرى جراء الفيروس.

وسجلت أيضا حصيلة كبيرة في الفيليبين، في حين انخفضا الإصابات المسلجة في الصين مقارنة باليوم السابق.

وفي شرق أوروبا، سجلت قفزة قياسية للإصابات في أوكرانيا بعد تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة، كما واصلت روسيا تسجيل إصابات جديدة في حدود 5 آلاف إصابة يوميا.

أما في غرب أوروبا، فتواصل تسجيل إصابات جديدة بشكل مقلق في ألمانيا، وأخيراً أعادت دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وإسبانيا فرض قيود بمناطق تفشى فيها الوباء مجددا، في حين تم أمس تسجيل أول إصابة بكورونا في مخيم للاجئين بجزيرة خيوس في اليونان، والمصاب هو مهاجر يمني.

عربيا، سجل المغرب الاربعاء حصيلة قياسية بواقع 1499 إصابة جديدة بالفيروس، في حين يثير تصاعد الإصابات المحلية في عدد من محافظات تونس القلق.

ويواصل العراق والسعودية تسجيل أعلى الأرقام من حيث الإصابات والوفيات.

وفي تركيا، تقرر تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس والجامعات لمدة شهر بعدما تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس فيها 1000 إصابة.

تسعى نيوزيلندا جاهدة لتتبع مصدر أول تفش gكورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر في البلاد، وأعلنت الخميس عن رصد 13 إصابة محلية، بعدما حاولت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن القضاء على الفيروس بفرض عزل عام صارم.