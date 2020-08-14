10 طرق بسيطة لخفض مستويات الدهون الثلاثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في الدم، عندما تأكل، يحول جسمك السعرات الحرارية التي لا تحتاجها إلى دهون ثلاثية ويخزنها في الخلايا الدهنية لاستخدامها كطاقة لاحقًا وتعتبر الدهون الثلاثية مهمة للجسم لأنها تمدنا بالطاقة ولكن الكثير من الدهون الثلاثية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقد يسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية مرض السكري، وتناول الكحول، والكسل، والاستهلاك المفرط للمواد الغذائية المصنعة والسكرية.

10 طرق طبيعية لخفض مستويات الدهون الثلاثية1- فقدان الوزن

عندما تأكل أكثر مما تحتاجه، يخزنه جسمك على شكل دهون ثلاثية في الخلايا الدهنية.

يعد فقدان الوزن وسيلة فعالة لخفض مستويات الدهون الثلاثية وتشير الدراسات إلى أن خسارة 5-10٪ فقط من إجمالي وزن الجسم يمكن أن يساعد في تقليل مستوى الدهون الثلاثية بمقدار 40 مجم / ديسيلتر.

يمكن أن يكون لفقدان الوزن حتى على المدى القصير تأثير دائم على مستويات الدهون الثلاثية على الرغم من أن هدفك يجب أن يكون الحفاظ على فقدان الوزن.

توصلت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين فقدوا الوزن قاموا أيضًا بتخفيض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 24 - 26 %.

2- قلل من تناول السكر

يستهلك معظم الناس ضعف الكمية اليومية الموصى بها من السكر كل يوم يمكن أن يتحول السكر الإضافي في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون 25 % من سعراتهم الحرارية اليومية من السكر كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا 10 % فقط من السعرات الحرارية من السكر.

يمكن أن يؤدي استبدال المشروبات السكرية بالماء إلى خفض مستويات الدهون الثلاثية بمقدار 28 مجم/ديسيلتر.

3- قلل من تناول الكربوهيدرات

تمامًا مثل السكر المضاف، يتم أيضًا تحويل الكربوهيدرات الإضافية في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية تم ربط النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على عدد أقل من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على سعرات حرارية أكثر من الكربوهيدرات.

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لمدة عام واحد فقدوا المزيد من الوزن وكان لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية مقارنة بالأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات.

4- أدخل المزيد من الألياف في نظامك الغذائي

الألياف تساعدنا في إنقاص الوزن من خلال إبقائنا ممتلئين لفترة أطول ومنعنا من الإفراط في تناول الطعام.

تشمل بعض المصادر الشائعة للألياف المكسرات والحبوب والبقوليات إن تناول المزيد من الألياف يقلل من امتصاص الدهون والسكر في الأمعاء الدقيقة، مما يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

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تم ربط النشاط الهوائي المنتظم بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية تشمل بعض الأنشطة الهوائية الشائعة الركض والمشي وركوب الدراجات والسباحة.

وجدت الدراسات أيضًا أن ممارسة الرياضة بكثافة أعلى لوقت أقل أكثر فاعلية من ممارسة التمارين بكثافة أقل لفترة أطول.

6- ابتعد عن الدهون المشبعة والمضافة

الدهون المتحولة هي الدهون التي تضاف إلى الأطعمة المصنعة لزيادة مدة صلاحيتها توجد الدهون المتحولة بشكل شائع في الأطعمة المقلية والمخبوزات المصنوعة من الزيوت المهدرجة.

تتمتع الدهون المتحولة بخصائص التهابية، مما يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

7- تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية

حمض أوميجا 3 الدهني هو حمض دهني متعدد غير مشبع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 36 %.

بعض المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تشمل السلمون والسردين والتونة والماكريل.

8-تناول المزيد من الدهون غير المشبعة

أظهرت الدراسات أن استهلاك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة يمكن أن تقلل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

توجد الدهون الأحادية غير المشبعة في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو.

توجد الدهون المتعددة غير المشبعة في الزيوت النباتية والأسماك الدهنية.

لقد وجدت الدراسات أن تناول الدهون المشبعة يرتبط بزيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم، بينما يرتبط استهلاك الدهون المتعددة غير المشبعة بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

9-ابتعد عن شرب الكحول

يحتوي الكحول على نسبة عالية من السكر وكذلك السعرات الحرارية عند عدم استخدامها ، يتم تحويل هذه السعرات الحرارية إلى الدهون الثلاثية ويتم تخزينها في الخلايا الدهنية.

10- تناول المكسرات

تحتوي المكسرات على ألياف مركزة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون غير المشبعة، وكلها جيدة لخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تشمل المكسرات اللوز والجوز والبقان والكاجو والفستق والجوز البرازيلي والمكاديميا.

لا تنسى أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية وبالتالي يجب تناولها باعتدال.

كما تم ربط استهلاك بروتين الصويا بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية يمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 12.4 % أكثر من البروتين الحيواني في ستة أسابيع.

يوجد بروتين الصويا في أطعمة مثل حليب الصويا وفول الصويا.