شكرا لقرائتكم خبر عن سيطر عليه فى الدم.. 5 أطعمة تخفض نسبة السكر بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد اختيار النظام الغذائي الصحيح أمرًا ضروريًا عند التعايش مع مرض السكري، ويقال إن النظام الغذائي القائم على النباتات يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، ويقدم التقرير التالى بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي النباتي لمرض السكري إدارة نسبة السكر في الدم وتحسين الصحة وفقا لما ذكرته صحيفة timesnownews.

مرض السكري هو حالة تحدث عندما يرتفع مستوى السكر في الدم ، المعروف أيضًا باسم سكر الدم ، في الجسم إلى ما بعد المستوى الطبيعي، قد يكون هذا الارتفاع في المستوى راجعا إلى العديد من الأسباب يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع السكر في الدم ، إذا لم يتم علاجه ، إلى مشاكل صحية خطيرة.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مرض السكري:

داء السكري من النوع الأول: يحدث هذا عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين.

داء السكري من النوع 2: يحدث هذا عندما لا يستطيع الجسم الاستفادة الفعالة من الأنسولين المنتج.

سكري الحمل: يحدث هذا بسبب فقدان الجسم لحساسية الأنسولين أثناء الحمل.

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وكذلك التحكم فيه ومع ذلك ، إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يتطور هذا المرض ويكون قاتلاً لأنه يمكن أن يسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية.

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الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي النباتي

النظام الغذائي النباتي هو نظام غذائي يتكون من عناصر غذائية مشتقة من النباتات قد تشمل الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة. نظرًا لأن هذا النوع من النظام الغذائي هو جزء من النظام الغذائي النباتي ، فإنه يحظى بشعبية كبيرة ويقال إنه أحد أكثر الأنظمة الغذائية صحة. عند ارتباطه بمرض السكري ، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على طعام منخفض الدهون والكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

فيما يلي 5 أطعمة نباتية يمكن أن تكون مفيدة للغاية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري:

المكسرات: غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات. إلى جانب خفض مستويات السكر في الدم ، يمكن أن تساعد المكسرات أيضًا في تقليل الالتهاب ومستويات LDL و HbA1c وإدارة الوزن.

نبات الاسكواش: نبات شائع جدًا وغني بمضادات الأكسدة. من المعروف أنه مفيد للسمنة وخفض مستويات الأنسولين.

الخضار الورقية: غنية بالتغذية وقليلة السعرات الحرارية ، يمكن أن تساعدك الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ وغيرها على خفض مستويات السكر في الدم وستكون أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

البروكلي: كونه مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C والمغنيسيوم ، يمكن أن يساعد البروكلي في خفض مستويات الأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات ، بما في ذلك أمراض العيون.

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساعد في خفض مستويات الأنسولين والكوليسترول ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب تحتوي الفراولة أيضًا على الألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.