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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدمك في العمر قد تلعب الأدوية وقلة النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي دورًا في مشاكل المعدة ويمكن أن تتطور آلام البطن التي قد تكون عانيت منها عندما كنت طفلاً إلى قائمة طويلة من مشاكل الجهاز الهضمي مع تقدمك في العمر وغالبًا ما تؤدي التغييرات البسيطة في نمط الحياة إلى الحل، في هذا التقرير نقدم 5 طرق للوقاية من مشاكل الهضم مع كبر السن، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

طرق للوقاية من مشاكل الهضم مع كبر السن

قد تؤدي الشيخوخة إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، خمس خطوات يمكنك اتخاذها لمواجهة تلك التحديات.

1. الحفاظ على نظام غذائي صحي

أضف الألياف إلى وجبات الطعام عن طريق تضمين الخضروات النيئة والفواكه والحبوب الكاملة.

- تقليل استهلاك الملح

تجنب الأطعمة البيضاء مثل الخبز والأرز والبطاطس.

- اشرب الماء أو غيره من المشروبات الخالية من الكافيين طوال اليوم حتى يصبح بولك صافيًا تقريبًا.

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- تناول مجموعة متنوعة من البروتينات مثل الفول والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.

2. تجنب الأطعمة التي تسبب الحرقة أو الارتجاع

بالنسبة للبعض، تسبب منتجات الألبان أسوأ مشاكل المعدة بالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون الجلوتين نظرًا لأنه يختلف من شخص لآخر، جرب نظامًا غذائيًا تستبعده إذا لم تكن متأكدًا من الأطعمة التي تسبب لك المشكلات.

3. مكملات البروبيوتيك

يمكن أن تساعد مكملات البروبيوتيك، التي تحتوي على بكتيريا "جيدة" مفيدة ، الأشخاص المصابين بالإمساك المزمن في بعض الأحيان ومع ذلك ، لا تتناولها للإسهال إلا بعد أنواع معينة من العدوى.

تأتي البروبيوتيك أيضًا في أشكال معينة من الزبادي، مخلل الكرنب.

4. افحص أدويتك

يمكن أن تسبب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة مشاكل في الجهاز الهضمي تحدث إلى طبيبك حول الآثار الجانبية المحتملة واسأل عن بديل إذا كان الدواء يسبب الغثيان أو الإسهال أو الإمساك أو مخاوف أخرى.

5. كن نشيطا

توفر ممارسة الرياضة والنشاط البدني الكثير من الفوائد الصحية ، بما في ذلك منع الإمساك الحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني أسبوعيًا يمكن أن يضعك على الطريق الصحيح لنمط حياة صحي.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحصول على يومين من تمارين تقوية العضلات أسبوعيًا أيضًا.