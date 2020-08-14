شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بسرطان الرئة فى المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان بين الرجال والنساء على حدٍ سواء وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) وعند تشخيص الشخص بالاصابه بسرطان الرئة يقرر الطبيب طريقة العلاج بناءً على موقع ومرحلة السرطان ، ويقدم التقرير التالى إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن المرحلة الثالثة من سرطان الرئة وفقا لتقرير لصحيفة timesnownews.

ووفقا لجميعه السرطان الأمريكية فأن خطر إصابة الرجل بسرطان الرئة في حياته يبلغ حوالي 1 من كل 15 ، في حين أن الخطر على المرأة هو حوالي 1 من 17 ومع ذلك ، فإن الخطر أعلى بكثير لدى المدخنين منه لكن الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا أو الذين لم يتعرضوا أبدًا للتدخين السلبي لفترات طويلة يمكن أن يصابوا أيضًا بسرطان الرئة ، وقد لا يكون هناك سبب واضح لهذه الحالة.

ما هو سرطان الرئة في المرحلة الثالثة؟

يُعرَّف سرطان الرئة بأنه نوع من السرطان يبدأ في رئتي الشخص، المرحلة الثالثة من سرطان الرئة هي عندما يبدأ المرض بالانتشار خارج الرئة حيث بدأ يستخدم الأطباء مراحل لمساعدتهم على وصف مكان السرطان وكيف يستجيب على الأرجح لعلاجات معينة، ووفقًا لـ WebMD ، فإن المرحلة الثالثة من السرطان تصيب رئة واحدة فقط في معظم الحالات ، وهي تقتصر أيضًا على العقد الليمفاوية والأعضاء والأنسجة الأخرى القريبة من هذا العضو ، السرطان لم ينتشر أو ينتشر أبعد من ذلك ومن ثم ، يُطلق على سرطان الرئة في المرحلة 3 أيضًا اسم المرض المتقدم محليًا أو المرض المحلي المرحلة التالية ، المرحلة الرابعة ، هي المرحلة الأخيرة والأكثر خطورة من السرطان.

قالت جمعية السرطان الأمريكية إن حوالي 80-85 % من المصابين بسرطان الرئة يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) وحوالي 10-15 % مصابون بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وهو نوع نادر وأكثر عدوانية، يعالج الأطباء هذين النوعين من سرطان الرئة بشكل مختلف.

يمكن تصنيف سرطان الرئة في المرحلة 3 إلى - 3 أ ، و 3 ب ، و 3 ج ، اعتمادًا على حجم الورم والعقد الليمفاوية والأنسجة الأخرى التي تأثرت بالسرطان.

المرحلة 3 أ: يعاني الشخص من ورم واحد أو أكثر في رئة واحدة والسرطان في الغدد الليمفاوية القريبة، لم يصل السرطان إلى الأعضاء البعيدة على الرغم من أنه قد يكون في بعض الأنسجة المجاورة.

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المرحلة 3 ب: هذا أكثر تقدمًا ويكون لدى الشخص واحد أو أكثر من الورم في نفس الرئة. قد يكون المرض قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية فوق الترقوة وقد يكون في الغدد الليمفاوية على الجانب الآخر من الصدر.

المرحلة 3 ج: يعاني الشخص من ورم واحد أو أكثر في نفس الرئة وانتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية فوق الترقوة أو العقد الليمفاوية على الجانب الآخر من الصدرقد ينتشر السرطان إلى جميع أجزاء جدار الصدر أو البطانة الداخلية والقلب وعظام الصدر والأنسجة الأخرى المجاورة ولكنه لم ينتشر إلى الأعضاء البعيدة المرحلة 3C هي المرحلة الأكثر تقدمًا في هذه المرحلة.

أعراض المرحلة الثالثة من سرطان الرئة

من المهم ملاحظة أن سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وغير الصغيرة لهما أعراض متشابهة ، على الرغم من أنها يمكن أن تختلف بين الأفراد قد تشمل علامات وأعراض سرطان الرئة في المرحلة الثالثة ما يلي:

ألم في الصدر، سعال لا يزول، سعال مصحوب بدم أو بصاق بلون الصدأ، صعوبة في التنفس، صفير، فقدان الوزن، بحة في الصوت أو صوت متغير، فقدان الشهية، ألم أو صعوبة عند البلع، التعب والضعف، تورم في الوجه أو أوردة العنق أو كليهما، مع تقدم السرطان خلال المرحلة 3 ، يمكن أن يبدأ في التأثير على أجزاء أخرى من الجسم وقد يصاب الشخص بأعراض أخرى مثل آلام العظام واليرقان.

علاج المرحلة الثالثة من سرطان الرئة

ويعتمد علاج المرحلة الثالثة من سرطان الرئة على موقع السرطان وحجمه وخصائصه الأخرى ، بالإضافة إلى عمر المريض وصحته العامة.