شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب يؤخر التعافى من مرض الشرايين والنساء أكثر عرضه للإصابة.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني المرضى المصابون بمرض الشرايين المحيطية (PAD) وأعراض الاكتئاب من تعافي أسوأ خاصة النساء ، مقارنة بنظرائهم الذين لا يعانون من أعراض الاكتئاب، وذلك بعد عام واحد من تلقيهم رعاية خاصة لمرض الشرايين المحيطية ، وفقًا لبحث جديد نشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews فإن داء الشرايين المحيطية هو تضيق في الشرايين الطرفية التي تخدم الساقين والمعدة والذراعين والرأس ، ويصيب في الغالب الشرايين في الساقين يرتبط اعتلال الشرايين المحيطية بارتفاع مخاطر الوفاة والمرض من أمراض القلب والأوعية الدموية وهو مشكلة صحية عالمية كبيرة قد تسبب ألمًا شديدًا أثناء المشي وقد تؤثر على التنقل والوظائف والحالة الصحية ونوعية الحياة.

قال كبير مؤلفي الدراسة Kim G. Smolderen ، الحاصل على دكتوراه ، FAHA ، وهو اختصاصي علم نفس الصحة السريرية والمدير المشارك لقسم الأوعية الدموية برنامج أبحاث مخرجات الطب في قسم الطب الباطني في مستشفى ييلنيو هافن كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية.

ولمدة عام تابع الباحثون 1243 مريضًا عولجوا في عيادات تخصص الأوعية الدموية في الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا ممن كانوا يعالجون من أعراض جديدة أو متكررة لاعتلال الشرايين المحيطية تم تسجيل المرضى المشمولين في الدراسة (متوسط ​​العمر 67 ، 38 ٪ من النساء) من سجل النتائج التي تركز على المريض والمتعلقة بممارسات العلاج في سجل مسارات التحقيق في أمراض الشريان المحيطي.

قام الباحثون بتقييم أعراض الاكتئاب في بداية الدراسة باستخدام استبيان صحة المريض القياسي المكون من 8 عناصر ، تم قياس الحالة الصحية العامة والخاصة بالمرض في بداية الدراسة وبعد ثلاثة وستة و 12 شهرًا بعد ذلك باستخدام مقابلات معيارية مع المريض.

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أعاد الباحثون بعد ذلك بناء مسار الحالة الصحية لمدة عام واحد من خلال ما إذا كان المرضى قد أبلغوا عن أعراض الاكتئاب أم لا عندما تم تشخيصهم باعتلال الشرايين المحيطية وجد التحليل:

- كان لدى الرجال والنساء الذين يعانون من أعراض الاكتئاب حالة صحية أسوأ في كل نقطة زمنية ، مقارنة بالمرضى الذين لم يبلغوا عن مثل هذه الأعراض.

- عانى النساء من أعراض الاكتئاب أكثر من الرجال بنسبة 21.1٪ مقابل 12.9٪ على التوالي.

قد تعاني واحدة من كل خمس نساء مع تشخيص جديد أو تفاقم أعراض اعتلال الشرايين المحيطية من أعراض الاكتئاب ذات الصلة سريريًا بعد عام واحد من التشخيص ، أي أعلى مرتين تقريبًا من الرجال. عانت النساء من نتائج أسوأ للحالة الصحية التي تفسرها جزئيًا أعراض الاكتئاب.

قال مؤلف الدراسة: "إن الهدف الرئيسي من علاج اعتلال الشرايين المحيطية هو تحسين الحالة الصحية للمرضى ونوعية الحياة وإن عدم التعرف على أعراض الاكتئاب أو معالجتها قد يقف في طريق تحقيق الشفاء الأمثل.